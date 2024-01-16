南韓打造半導體超級聚落

南韓政府15日宣布將在未來20年，於首爾南方京畿道打造「半導體超級聚落」的計畫，將攜手三星電子和SK海力士，共同打造「半導體超大晶圓廠區」，推動總額622兆韓元（約4,720億美元）的投資。

南韓總統尹錫悅表示，希望這項投資可創造至少300萬個就業機會，並承諾將繼續實施原訂今年到期的半導體投資租稅獎勵措施。

南韓政府發布聲明說，新構想的半導體聚落將橫跨京畿道幾個工業區，總面積將達到2,100萬平方公尺，每月晶圓產能力拚在2030年衝到770萬片。

以細節來看，南韓計劃在板橋市設立無晶圓廠晶片設計產業的專屬園區，作為低耗能、高效人工智慧（AI）晶片重鎮。政府也將在華城、龍仁、利川和平澤建立晶圓製造和記憶晶片的生產設施，並在安城為材料、零組件和設備業者建立一個工業區，在器興和水原成立研發設施。

根據計畫，這個聚落目前已容納21座晶圓廠，2047年前將再擴增16座工廠，包含三座研究設施。

其中，三星計劃為此投資500兆韓元，包括在首爾以南33公里的龍仁市新建六座晶圓廠，投資規模360兆韓元。三星另將投資120兆韓元，在首爾以南54公里的平澤市建立三座晶圓廠，並在器興成立三個研發晶圓廠，預算為20兆韓元。根據官方資料，SK海力士將投入122兆韓元在龍仁建造四座晶圓廠。

南韓政府目標是擁有先進產品為主的世界一流產能，其中包括採用2奈米製程的晶片和高頻寬記憶體。當局表示，到2030年，南韓在非記憶體晶片全球市占率將達10%，相較目前的3%大幅成長。

除了打造超大半導體聚落，南韓政府承諾將提高國內對關鍵材料、零部件和設備供應鏈的自給率，到2030年從目前的30%提高到50%，以支持整個生態系。

政府也將確保這個新建的超級聚落將水電供應充足，並且受惠於稅抵優惠。尹錫悅表示，這個聚落將由核能穩定供電，「我們預期這個晶片聚落將在未來20年獲得622兆韓元的投資，並創造300萬個高品質就業」，「從今年起的未來五年，將投入158兆韓元，共創造95萬個新工作」。