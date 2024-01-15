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台灣大選提高日股信心？分析師指「在野黨占多數」救股市 日經指數創34年新高

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本分析師指出，台灣大選結果是日本東京股市持續走高的因素之一。路透
日本分析師指出，台灣大選結果是日本東京股市持續走高的因素之一。路透

日本東京股市大盤連續第6個交易日收漲，日經指數再創近34年新高，日本分析師指出，台灣大選結果是股市持續走高的因素之一。

日本經濟新聞報導，日經指數15日收盤3萬5870點，比上周五漲293點。市場認為，除了製造業先行指標安川電機的股價值得期待，13日台灣大選的結果也提高投資人信心。

分析指出，本次總統大選對中國立場強硬的賴清德勝出，勢必引發中國反彈，表達祝賀之意的美國與日本也被抗議。美中關係若進一步惡化，對股市不利，但Nissei基礎研究所主任分析師井出真語指出，立法院選舉在野黨取得多數席次，朝小野大的態勢，救了股市。

井出表示，選前外界擔心日本股市會受到台灣選舉結果衝擊，但朝小野大的態勢，「讓投資家判斷原本擔憂的關係惡化不會發生，不再放空」。

日本經濟 日股 2024選舉 2024總統選舉 指數 美中關係

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