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台灣大選提高日股信心？分析師指「在野黨占多數」救股市 日經指數創34年新高
日本東京股市大盤連續第6個交易日收漲，日經指數再創近34年新高，日本分析師指出，台灣大選結果是股市持續走高的因素之一。
日本經濟新聞報導，日經指數15日收盤3萬5870點，比上周五漲293點。市場認為，除了製造業先行指標安川電機的股價值得期待，13日台灣大選的結果也提高投資人信心。
分析指出，本次總統大選對中國立場強硬的賴清德勝出，勢必引發中國反彈，表達祝賀之意的美國與日本也被抗議。美中關係若進一步惡化，對股市不利，但Nissei基礎研究所主任分析師井出真語指出，立法院選舉在野黨取得多數席次，朝小野大的態勢，救了股市。
井出表示，選前外界擔心日本股市會受到台灣選舉結果衝擊，但朝小野大的態勢，「讓投資家判斷原本擔憂的關係惡化不會發生，不再放空」。
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