CPU廠爭食AI PC商機 開創混合式AI競爭新局

微軟（Microsoft）推出生成式人工智慧（AI）生產力工具Copilot，帶動中央處理器（CPU）與電腦（PC）業者爭搶AI PC市場商機，研調機構DIGITIMES研究中心表示，CPU廠競合關係將影響混合式AI協作模式走向與市場版圖變化。

DIGITIMES研究中心指出，經觀察發現，隨AI PC這類終端裝置運算效能提升，在終端裝置上離線運行的邊緣AI，以及在雲端資料中心運行的雲端AI協作的情況將逐步增加，朝向混合式AI協作模式發展。

DIGITIMES研究中心產業分析師陳辰妃說，市場對於AI PC定義仍未清晰，x86與安謀Arm兩大CPU陣營業者以內含神經處理單元NPU的CPU為基本規格，並將能離線執行Copilot的運算效能門檻設為目標，競逐NPU運算效能，搶食首波AI PC商機。

陳辰妃指出，x86陣營以英特爾（Intel）與超微（AMD）為主，分別推出Meteor Lake Core Ultra與Hawk Point Ryzen 8040處理器。Arm陣營以高通（Qualcomm）為主，推出Snapdragon X Elite。

陳辰妃說，AI PC市場由微軟作業系統及Copilot所驅動，消費者對作業系統業者及其生成式AI產品的接受度將左右AI PC市場發展。而主要CPU業者積極布局AI PC市場，競合關係也將影響混合式AI協作模式走向與市場版圖變化。