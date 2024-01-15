快訊

被陳文茜、蔡正元指拿假民調破壞藍白合 金溥聰怒「血口噴人」提告

讀賣巨人軍來台加開第二波！大巨蛋外野2樓首度開放 逾4千張票22日開賣

遊日注意！1月25日起入境日本「VJW」QR Code二合一 不需再切換

CPU廠爭食AI PC商機 開創混合式AI競爭新局

中央社／ 新竹15日電

微軟（Microsoft）推出生成式人工智慧（AI）生產力工具Copilot，帶動中央處理器（CPU）與電腦（PC）業者爭搶AI PC市場商機，研調機構DIGITIMES研究中心表示，CPU廠競合關係將影響混合式AI協作模式走向與市場版圖變化。

DIGITIMES研究中心指出，經觀察發現，隨AI PC這類終端裝置運算效能提升，在終端裝置上離線運行的邊緣AI，以及在雲端資料中心運行的雲端AI協作的情況將逐步增加，朝向混合式AI協作模式發展。

DIGITIMES研究中心產業分析師陳辰妃說，市場對於AI PC定義仍未清晰，x86與安謀Arm兩大CPU陣營業者以內含神經處理單元NPU的CPU為基本規格，並將能離線執行Copilot的運算效能門檻設為目標，競逐NPU運算效能，搶食首波AI PC商機。

陳辰妃指出，x86陣營以英特爾（Intel）與超微（AMD）為主，分別推出Meteor Lake Core Ultra與Hawk Point Ryzen 8040處理器。Arm陣營以高通（Qualcomm）為主，推出Snapdragon X Elite。

陳辰妃說，AI PC市場由微軟作業系統及Copilot所驅動，消費者對作業系統業者及其生成式AI產品的接受度將左右AI PC市場發展。而主要CPU業者積極布局AI PC市場，競合關係也將影響混合式AI協作模式走向與市場版圖變化。

門檻 消費者 安謀

延伸閱讀

微軟市值贏蘋果兩年首見 靠AI風潮助攻分出勝負

股價上漲！微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座

TrendForce：預估2024年全球筆電市場需求年增3.6%

1/8【早晨財經速解讀】台灣大缺工 薪資卻漲不動？非農超乎預期 軟著陸有望！

相關新聞

美股財報季 五議題發燒

美股去年第4季業績的財報季即將進入「熱轉」階段，投資人將密切關注企業獲利能否將繼續成長、利潤表現、人工智慧（AI）以外的...

AI晶片買氣帶動 半導體銷售 看增兩位數

在人工智慧（AI）晶片的買氣加持下，6,000億美元的半導體市場今年將迎來「轉折」，甩脫去年的低迷景氣，整體銷售額看增二...

Fed官員示警：若太早降息 通膨率恐如翹翹板波動

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，如果決策官員太早降息，通膨率可能會有如翹翹板般上下...

日本2年期公債殖利率跌破零 日銀調整貨幣政策壓力減輕

日本2年期公債殖利率今天（15日）盤中跌破零，為去年7月以來首見，值此之際，全球殖利率已經下滑，因為市場預期從美國聯準會...

日債先生：即使負利率結束 日長債殖利率也不會一路飆高

擁有「日債先生」稱號的前由日本財務省官員齋藤通雄（Michio Saito）認為，日本債市將在很大程度上接受央行今年採取...

南韓將投資 622兆韓元打造超大晶圓廠區

南韓政府今天（周一）宣布，將支援三星電子和SK海力士，未來20年共同打造「半導體超大晶圓廠區」，投資總額高達622兆韓元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。