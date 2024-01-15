中東衝突升高 全球再保業者縮減承保範圍

英國金融時報（FT）報導，全球再保險業者開始在保單中，增列不再對中東衝突提供全險的條款，可能使經營中東業務的企業面臨成本與風險更加升高的威脅，也反映保險業對中東的憂慮加劇。

保險市場人士表示，在保單中增列排除條款，已經成為再保業者與保險公司進行新年度保單協商的重點。一旦確定，再保險業者的承保範圍將不再涵蓋任何新的經營場所或其他資產，例如商業建築遭到火箭攻擊等損害。如此一來，保險公司將向企業收取更高保費，或是縮小承保範圍。

保險業估計，全球保險公司在以色列承保的政治動亂與恐怖事件相關保單，總額約100億美元。

再保業者表示，情況失控的風險極高，在可預期的未來，再保業在中東地區將面臨嚴重問題。一些保險公司已經接受這類「排除條款」。

再保險業者也要求大幅提高保費，並要求主要保險公司對以色列及鄰近國家的客戶，設定承保金額上限。

保險市場人士表示，這種作法將大幅提高當地企業與跨國公司的基礎設施與產險保費，從而使一些企業選擇在保單中不涵蓋以色列資產。