美國企業 持續裁減白領員工

美國大企業今年進一步精簡人事，亞馬遜、花旗、Google、貝萊德都已宣布裁員計畫，並強調有必要再縮編人事，將資源轉入生成式人工智慧（AI）相關部門。企業裁員的重點是白領員工，包括人資、以及未來業績看淡的部門。

亞馬遜旗下的Twitch機構將全面裁減電影、電視及匯流平台人事，有聲書平台也將裁員5%。花旗上周表示，計劃從到2026年底前將裁減2萬個職位，全錄裁員15%，Google裁員數百人，涵蓋「助理」計畫、硬體及內部軟體工具等領域。環球音樂集團也打算今年裁員100~300人。

企業主管與分析師指出，生成式AI問世，使企業加速裁員，因為AI比白領員工能處理更多工作，且企業正將動用更多資源發展AI科技。企業主管也在重新檢討疫情過後大量增雇員工是否適當。

貝萊德執行長上周致函員工，表示將裁員3%，表示「新科技將使各產業轉型」；貝萊德員工總數仍將增加，以支持成長領域。科技業獵頭公司指出，今年裁員將增加，但也將出現雇用熱潮，因為企業對生成式AI人員的需求增加。