達沃斯論壇 將聚焦紅海、網攻

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）15日開幕，各國領袖與菁英將熱議俄烏及加薩戰爭、紅海航運危機、國家機構遭受網攻、氣候變遷等議題，但隨著各國政府債務已達創新高的88.1兆美元，以及今年將有數十場選舉，各國領導人勢將陷入綁手綁腳的困境。

疫情期間公共債務激增，加上今年數個大型經濟體的新增舉債額可能破紀錄，降低了各國因應金融崩潰、流行病或戰爭等衝擊的能力。更令人擔憂的是，政府可能更難發現無法借入更多資金，來償還現有債務、並為基本服務提供充足資金。

今年投資人將重新審視許多國家的預算情況。今年多國都將舉行選舉，全球半數人口都將投票，意味著現任政府幾乎沒有撙節開支的誘因，也提高了新任領導人尋求增加支出的可能性。

債務已成為今年美國大選的關鍵議題，共和和民主兩黨已在爭論創紀錄的公共債務水準，也加劇預算僵局。

不斷增加的債務和政治邊緣政策已經對美國的信用評等造成影響。惠譽去年8月將美國主權債評等從頂級的AAA級下調至AA+。唯一尚未摘除美國最高信評的穆迪在同年11月也警告，可能拿下美國的頂級信評。

高額利息支付在某種程度上說明了已開發經濟體的債務激增，與此同時，經濟成長放緩以及老年人口數量增加。在這種背景下，尚不清楚世界將如何擺脫債務困境。

印度前央行總裁、現任芝加哥大學布斯商學院金融學教授拉姜認為，人工智慧（AI）可能是關鍵。許多專家也認為，AI驅動的生產力繁榮可能會改變全球經濟的命運。