AI晶片買氣帶動 半導體銷售 看增兩位數

在人工智慧（AI）晶片的買氣加持下，6,000億美元的半導體市場今年將迎來「轉折」，甩脫去年的低迷景氣，整體銷售額看增二位數，但分析師對復甦仍心存疑慮，因為全球晶片單位出貨量的成長未同步走揚，及AI銷量相對較少。

英國金融時報（FT）引述美國半導體產業協會（SIA）的數據報導，去年11月全球半導體銷售額增至480億美元，為一年多來首次季增和年增。此前，世界半導體貿易統計（WSTS）預測，今年全球晶片營收將「強勁上升」，成長13%至5,880億美元。

然而，晶片顧問機構Future Horizons創辦人潘恩說，這項營收成長是因比較基期太低，單位出貨量未齊步攀高，「2024年下半之前，很難看到要如何達成單位出貨量成長」。他說，這不是下一波好轉的開始，在開始進入這個循環的短缺階段之前，還有長路要走。

潘恩說，晶片業比以往幾次周期更快「觸底」，不到一年就來到底部，但雲端供應商的支出熱潮正被消費者和企業的更謹慎態度所抵銷，復甦的速度有疑問。

他指出，在銷量低迷之際，平均售價提高是重返營收成長的決定性因素，「此刻還不清楚的是，平均售價的增幅為何如此強勁。」儘管輝達（NVIDIA）的AI系統要價上萬美元，但銷量相對較少。

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