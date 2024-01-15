聽新聞
test
0:00 / 0:00
AI晶片買氣帶動 半導體銷售 看增兩位數
在人工智慧（AI）晶片的買氣加持下，6,000億美元的半導體市場今年將迎來「轉折」，甩脫去年的低迷景氣，整體銷售額看增二位數，但分析師對復甦仍心存疑慮，因為全球晶片單位出貨量的成長未同步走揚，及AI銷量相對較少。
英國金融時報（FT）引述美國半導體產業協會（SIA）的數據報導，去年11月全球半導體銷售額增至480億美元，為一年多來首次季增和年增。此前，世界半導體貿易統計（WSTS）預測，今年全球晶片營收將「強勁上升」，成長13%至5,880億美元。
然而，晶片顧問機構Future Horizons創辦人潘恩說，這項營收成長是因比較基期太低，單位出貨量未齊步攀高，「2024年下半之前，很難看到要如何達成單位出貨量成長」。他說，這不是下一波好轉的開始，在開始進入這個循環的短缺階段之前，還有長路要走。
潘恩說，晶片業比以往幾次周期更快「觸底」，不到一年就來到底部，但雲端供應商的支出熱潮正被消費者和企業的更謹慎態度所抵銷，復甦的速度有疑問。
他指出，在銷量低迷之際，平均售價提高是重返營收成長的決定性因素，「此刻還不清楚的是，平均售價的增幅為何如此強勁。」儘管輝達（NVIDIA）的AI系統要價上萬美元，但銷量相對較少。
ChatGPT大獲成功，帶動生成式AI起飛，少數財力雄厚的雲端和消費網路公司狂買高效能晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言