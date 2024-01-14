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「無條件捐贈！」慈善事業出現轉機

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

慈善事業出現顧問團隊，協助富商處理文書、監督資金等作業，大幅降低慈善家捐款的阻礙，新興的「無條件捐贈」正改變慈善生態系！在顧問團隊的協助與評估下，慈善家能更願意

挹注善款，省去辦理基金會與監督的心力，慈善機構也能更快讓資金發揮作用。

捐贈繁文縟節

經濟學人》報導，過去許多企業家慷慨大方的捐錢給慈善事業，但認為大多數的資金都被「不明智的浪費」了，所以包括微軟創辦人比爾蓋茲在內的一眾企業家在20世紀初訂定了慈善基金的申請流程與規則，並要求進行報告。

然而，這些繁瑣的文書作業反而阻擋的捐贈的金流，但近期新冠肺炎俄烏戰爭與以阿戰爭等一系列危機爆發，讓新一代的捐贈者提供大量資金。其中，因為與亞馬遜創始人貝佐斯離婚而得到鉅額產婦的史科特，將慈善事業繁複的申請流程外包給顧問公司，簡化捐贈流程，每年無條件捐贈數十億美元。

顧問外包省心力

一、「慈善家不需要在經手任何事情，無須設立基金會或雇用員工」，當慈善事業逐漸商業化管理，顧問集團的出現協助了捐贈者制定策略與進行捐贈資金調查等，大幅降低富人捐贈的阻礙。

二、「一旦顧問團隊能對慈善團體進行有效的盡職調查，慷慨的捐贈者就不必擔憂資金遭到浪費」，過去慈善家捐贈之後，還需要定期檢視數據報告。但史科特現在僅要求每年慈善團體發送一次簡短的訊息，並將資金交由慈善團隊自行利用，更省去替慈善機構訂定策略的時間。

RBC》指出，慈善事業要持續擴張，「透明度」就是重要的課題，大多數慈善家不願意捐贈的理由就是因為缺乏信任；同時，在財富不斷聚攏的亞洲地區，許多監管法規仍相當嚴格，導致慈善事業難有進展。

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團隊 俄烏戰爭 新冠肺炎

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