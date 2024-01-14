美英聯手轟炸葉門叛軍軍事設施 紐時：青年運動侵犯紅海武力未減弱

紐約時報報導，英美兩國11日起連兩日攜手攻擊葉門叛軍「青年運動」將近9成、約30個軍事目標，然而美國官員13日透露，由於該武裝團體多以機動式設施為主，對紅海海上聯合防衛部隊在辨別行動標的時造成挑戰，青年運動的侵犯武力仍未具體減弱。

美軍參謀首長聯席會議行動主任席姆斯陸軍中將（Douglas Sims）12日表示，英美聯合行動已達成目標，破壞青年運動實施複雜的無人機及飛彈襲擊行動。

紅海聯防部隊固然使用超過150枚精準彈藥成功打擊超過60處飛彈和無人機目標，可是兩名美國官員13日警告，即便如此也只打擊青年運動侵略能力的兩到三成，該武裝團體仍維持四分之三以無人機及飛彈攻擊紅海船隻的能力。

原因是青年運動大多使用機動式攻擊設施，方便轉移陣地和藏匿，因而對聯防部隊在偵察與打擊方面造成困難。

美國國防部一名高級官員13日談到，事實上美軍戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈12日在葉門攻擊的雷達設施已經是第二次出現，11日襲擊時未能徹底摧毀才導致後續。其他軍事專家也分析未來將會出現更多「重複攻擊」的情況。

對此，以美國為首的海上聯合部隊未來可能會以「動態瞄準」（dynamic targeting）作為重點策略，盡力在短時間內辨別並打擊多點閃現的軍事目標。