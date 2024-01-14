美國務卿布林肯賀賴清德勝選 重申美致力維護台海和平

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國務卿布林肯。（美聯社）
美國國務卿布林肯。（美聯社）

民進黨總統候選人賴清德贏得大選，美國國務卿布林肯13日發表聲明道賀。

布林肯聲明中說，美國祝賀賴清德在台灣總統選舉中獲勝，也祝賀台灣人民再次展現其健全民主制度和選舉過程的力量。

布林肯說，美國致力維護兩岸和平穩定，和平解決分歧，不受脅迫與壓力，美國人民和台灣人民之間的夥伴關係根植根於民主價值觀，在經濟、文化和民間聯繫方面不斷擴大和深化。

聲明說，美方期待與賴清德和台灣各黨派領導人合作，推進共同利益和價值觀，進一步深化長期的非正式關係，這符合以台灣關係法、中美三個聯合公報和六項保證為指導的美國一個中國政策、六項保證。美方相信，台灣將繼續成為所有爭取自由、民主和繁榮人民的榜樣。

美國 布林肯 賴清德

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