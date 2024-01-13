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CES「新創乖乖」保庇機器人 台創業家心靈寄託

中央社／ 拉斯維加斯日12專電
台灣新創團隊赴美參加消費性電子展，展現科技實力，也將「乖乖文化」帶到現場。印有「新創島嶼台灣」字樣的乖乖保庇AI機器人運作順暢，創業家吳承翰說乖乖猶如心靈寄託。CES展場／新華社
台灣新創團隊赴美參加消費性電子展，展現科技實力，也將「乖乖文化」帶到現場。印有「新創島嶼台灣」字樣的乖乖保庇AI機器人運作順暢，創業家吳承翰說乖乖猶如心靈寄託。CES展場／新華社

台灣新創團隊赴美參加消費性電子展（CES），展現科技實力，也將「乖乖文化」帶到現場。印有「新創島嶼台灣」字樣的乖乖保庇AI機器人運作順暢，創業家吳承翰說乖乖猶如心靈寄託。

在拉斯維加斯舉行的CES，台灣新創館有科技也有人味，一台會移動的「互動商店機器人」走到哪都有國民零食「綠色乖乖」相隨，這台機器人所屬的NexRetail公司、創辦人兼執行長吳承翰說，客戶來之前都會請機器人要乖乖。

這包乖乖上印有台灣圖案，還打上「一起茁壯」（Together, Go Big）及「新創島嶼台灣」（StartupIsland Taiwan）的英文字樣，吳承翰分享，新創國家代表隊收到乖乖，工程背景出身的他立刻把它掛在AI機器人上，如同幸運符。

吳承翰說，他把乖乖當寶貝，就像是他的心靈寄託。

這台「互動商店機器人」，搭載高通（Qualcomm）最新的AI晶片，可以用200種語言協助零售業者與顧客溝通並引路，即將在全美大型連鎖家庭裝飾品與建材零售商店中部署，也將與歐洲品牌迪卡儂概念性驗證（PoC）合作。

由於當初開發影像辨識技術就採離線方式，能保護商業機密和顧客資料。

中央社在現場試用「互動商店機器人」購物，除了能用語音文字輸入採購需求外，也能直接拿居家零件如水管讓攝影鏡頭直接辨識，機器人在CES過後，也將在紐約的零售業大展（NRF 2024）上發表，乖乖也會一起跟過去。

語音 零食

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