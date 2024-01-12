油價周四走高約1% 黃金小漲0.2%
在今天美、英向葉門「青年運動」武裝組織發動空襲，紅海危機又更升高之前，周四（11日）國際油價上漲約1%，主要是伊朗扣押油輪帶來中東局勢風險。黃金則是隨著美元轉跌，而小幅上揚。
布蘭特原油期貨周四上漲0.61美元，或0.8%，結算報每桶77.41美元；美國西德州原油期貨上漲0.65美元，或0.9%，報72.02美元。
周四推升油價因素除了紅海危機，還有美國的成品油市況。美國柴油期貨和汽油期貨價格上漲，其中也用作取暖燃料的柴油上漲約3%，觸及三周最高。天氣預報顯示，下周美國大部分地區將出現極寒天氣。
瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger說：「原油領域最好的漲勢，是由成品油帶動的漲勢。只要煉油廠需要生產更多產品，就要購買更多原油。」
黃金價格方面，儘管美國周四公布的最新通膨數據顯示升幅大於市場預期，但美元未因降息預期遭到打擊而上揚，仍然轉跌，不過跌幅微小。
黃金在通膨數據公布後一度下跌0.5%，後轉為小幅上漲。根據彭博資訊報價，現貨黃金周四收盤上漲0.2%，報每英兩2028.91美元。
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