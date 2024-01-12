快訊

超越往年！返鄉投票潮湧現...雙鐵賣74萬張票 南下中長途下午起全滿

服務對象是人民非意識形態 柯文哲：政黨合作看議題

南科男持刀刺死情敵還放火燒！「這原因」二審判無期

油價周四走高約1% 黃金小漲0.2%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價因中東緊張局勢走高。 美聯社
國際油價因中東緊張局勢走高。 美聯社

在今天美、英向葉門「青年運動」武裝組織發動空襲，紅海危機又更升高之前，周四（11日）國際油價上漲約1%，主要是伊朗扣押油輪帶來中東局勢風險。黃金則是隨著美元轉跌，而小幅上揚。

布蘭特原油期貨周四上漲0.61美元，或0.8%，結算報每桶77.41美元；美國西德州原油期貨上漲0.65美元，或0.9%，報72.02美元。

周四推升油價因素除了紅海危機，還有美國的成品油市況。美國柴油期貨和汽油期貨價格上漲，其中也用作取暖燃料的柴油上漲約3%，觸及三周最高。天氣預報顯示，下周美國大部分地區將出現極寒天氣。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger說：「原油領域最好的漲勢，是由成品油帶動的漲勢。只要煉油廠需要生產更多產品，就要購買更多原油。」

黃金價格方面，儘管美國周四公布的最新通膨數據顯示升幅大於市場預期，但美元未因降息預期遭到打擊而上揚，仍然轉跌，不過跌幅微小。

黃金在通膨數據公布後一度下跌0.5%，後轉為小幅上漲。根據彭博資訊報價，現貨黃金周四收盤上漲0.2%，報每英兩2028.91美元。

美國 通膨

延伸閱讀

中油平穩雙機制續行 估下週汽油降2角、柴油不調整

紅海再傳出最新消息 美英發動攻擊 航運股表現亮眼

紅海局勢緊繃：英相傳授權聯合軍事打擊 青年運動威脅報復

紅海危機「不是短期利多」？他曝關鍵漲勢 網預言：隔日一根

相關新聞

OpenAI執行長奧特曼結婚了！情定交往9年程式設計師男友

NBC等媒體報導，ChatGPT之父、OpenAI執行長奧特曼 (Sam Altman) 於當地時間10日在美國夏威夷與...

美比特幣ETF首日交易 成交金額達逾46億美元

首批直接持有比特幣的美國ETF有個強勁的開端，在歷史性的交易首日創下數十億美元的成交金額。

受不了塞船！馬士基部分貨物將避免走巴拿馬運河 改用鐵路運輸

跨國航商巨擘馬士基（Maersk）本周已告知客戶，來自大洋洲（澳洲與紐西蘭）的貨物將不會行經因為乾旱而限制通行船舶數量的...

蘋果CEO庫克去年減薪逾三成 因股票獎勵下滑

蘋果執行長庫克2023年的薪酬比2022年減少逾三成至約6,320萬美元，主要反映股票獎勵金額下滑、以及庫克本人要求調降...

路透：被紅海危機波及 特斯拉德國廠因零件短缺停工兩周

路透報導，電動大廠特斯拉（Tesla）11日表示，29日起暫停德國柏林工廠的多數汽車生產兩周，持續到2月11日，原因是紅...

紅海危機／美英空襲「青年運動」軍事目標 油價走高2%

美國和英國對葉門武裝組織「青年運動」（又譯胡塞組織）的目標發動空襲，提高了整個中東爆發更廣泛衝突的風險，進而可能威脅到原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。