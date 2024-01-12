AI PC元年 分析師：消費者使用尚有難度軟體待開發

今年消費性電子展（CES）定義人工智慧個人電腦（AI PC）未來趨勢，外界關注要如何使用AI PC才能發揮其功效，工研院產科國際分析師王宣智今天指出，目前似乎還沒看到任何軟體廠商支援，未來影片教學行銷需求也會提高。

隨著AI普及，未來2年，全球估計將有1億用戶使用AI PC。從晶片大廠或新創公司在這次CES紛紛推出AI晶片，凸顯業界對這個成熟市場重獲新生命的期待。

超微（AMD）展場人員示範運用自家最新AI晶片生成圖形的威力，有參展人士提出許多人內心的疑問，一般人到底怎麼用它、才能發揮應有的功能。

工研院產科國際分析師王宣智分析，未來，客戶或消費者的確可以用它來訓練自己的資料、等同訓練屬於自己的AI模型。

不過，現在的生成式AI調適訓練（AI fine tuning）對於一般消費者還是太困難，仍需要有軟體廠商投入開發工具，降低使用者門檻，一般消費者才能夠運用到AI PC的能力，「目前沒看到任何軟體廠商做出這塊」。

王宣智表示，就看後續的「飛輪效應」（FlywheelEffect），這意味著未來若有越多人使用這項產品，使用者享受的商品價值就會越高。

王宣智進一步說明，若沒有硬體就不會有軟體、也不會有軟體廠商，因此若沒有人開發，就不會有受眾，所以硬體先出現，使用者變多了，軟體廠商再去開發功能。

他樂觀看待後續應用，舉例來說，若透過個人AI電腦，現在圖形生成工具可解決訓練資料過程中的智慧財產權問題，未來便能幫助知識工作者，因知識工作者並非美術專業，他們就可透過這個AI生成工具，去達成目標。

他認為，這並非限於知識工作者，只要會使用AIPC，所有工作的生產力都會有所提升，只是現在知識工作者可能是最容易從這項技術中獲益，因採用速度會最快。

現在一般人或許還不知道、也很難想像如何去使用AI PC。王宣智也說，之後可能會出現有人開始示範各種情境，「影片行銷就會變得很重要」，若有人透過影片展演，讓使用者理解如何操作，購買的人也許會變更多。