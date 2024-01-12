快訊

最易患選舉症候群三星座 小孟老師：正義感爆棚波及他人

王家衛《繁花》有3原型人物 大紅背後是中共的上海情結？

海虎潛艦意外23天 失蹤士官妻悲問：為什麼找不到人

紅海危機／美英空襲「青年運動」軍事目標 油價走高2%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美英紅海護衛隊的戰機12日出動空襲「青年運動」武裝組織（又譯胡塞組織）的雷達站等軍事目標。 路透
美英紅海護衛隊的戰機12日出動空襲「青年運動」武裝組織（又譯胡塞組織）的雷達站等軍事目標。 路透

美國和英國對葉門武裝組織「青年運動」（又譯胡塞組織）的目標發動空襲，提高了整個中東爆發更廣泛衝突的風險，進而可能威脅到原油運輸，原油價格應聲大漲。

台北時間09:30，2月交割的美國西德州原油期貨上漲2.10%，至每桶73.53美元，3月交割的布蘭特原油期貨上漲1.99%，至每桶78.95美元。西德州原油期貨今早一度跳漲2.4%，接近每桶74美元。

美國總統拜登表示，美國和盟國成功地對一系列目標進行了打擊，「青年運動」的雷達站點和飛彈發射車被擊中。

本周稍早，「青年運動」武裝組織對途徑紅海的商船發動迄今最大規模攻擊，儘管有一支以美國為首的海軍力量，在保護這個關鍵的航運通道。攻擊事件促使華府發出報復警告。雪上加霜的是，伊朗周四在阿曼近海扣押了一艘油輪。

西太平洋銀行大宗商品和碳研究主管Robert Rennie說：「美國、英國曾警告，如果青年運動叛亂分子繼續發動襲擊，就會採取行動，因此美英的空襲行動應該不會太出人意料。」。但西德州原油油價可能因而上漲超過75美元，布蘭特原油可能超過80美元。

美國 運動 青年

延伸閱讀

紅海局勢緊繃：英相傳授權聯合軍事打擊 青年運動威脅報復

紅海危機「不是短期利多」？他曝關鍵漲勢 網預言：隔日一根

紅海緊張升高 海運價看飆

期貨商論壇／航運期 謹慎操作

相關新聞

美比特幣ETF首日交易 成交金額達逾46億美元

首批直接持有比特幣的美國ETF有個強勁的開端，在歷史性的交易首日創下數十億美元的成交金額。

紅海危機／美英空襲「青年運動」軍事目標 油價走高2%

美國和英國對葉門武裝組織「青年運動」（又譯胡塞組織）的目標發動空襲，提高了整個中東爆發更廣泛衝突的風險，進而可能威脅到原...

美股收盤／標普微跌 盤中走勢動盪 通膨數據打擊提前降息希望

美國股市周四走勢動盪，收盤時基本持平，此前發布的消費者物價指數數據顯示通膨加速，令人懷疑聯準會今年的降息幅度能否達到交易...

股價上漲！微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座

微軟股價在美股11日早盤上漲，帶動市值一度達到2.888兆美元，超車蘋果的2.887兆美元，奪回「全球市值王」的寶座，是...

2024全球瘋選舉 投資人宜關注「2轉變」、貨幣政策偏鴿

2024年對全球政治和經濟來說是重要的一年。預計數十個國家的20億人將前往投票，可能是現代歷史上選舉最多的一年。市場已經開始期待全球各地這些引人注目且可能改變遊戲規則的選舉。最早的一場始於1月7日的孟加拉，全年則包括美國和印度等老牌和新興大國，以及印尼、墨西哥和俄羅斯等關鍵強國的選舉。

通膨數據上升 股指收盤持平

新一輪通膨數據反映12月消費者物價上漲後，美股收盤持平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。