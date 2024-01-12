紅海危機／美英空襲「青年運動」軍事目標 油價走高2%

美國和英國對葉門武裝組織「青年運動」（又譯胡塞組織）的目標發動空襲，提高了整個中東爆發更廣泛衝突的風險，進而可能威脅到原油運輸，原油價格應聲大漲。

台北時間09:30，2月交割的美國西德州原油期貨上漲2.10%，至每桶73.53美元，3月交割的布蘭特原油期貨上漲1.99%，至每桶78.95美元。西德州原油期貨今早一度跳漲2.4%，接近每桶74美元。

美國總統拜登表示，美國和盟國成功地對一系列目標進行了打擊，「青年運動」的雷達站點和飛彈發射車被擊中。

本周稍早，「青年運動」武裝組織對途徑紅海的商船發動迄今最大規模攻擊，儘管有一支以美國為首的海軍力量，在保護這個關鍵的航運通道。攻擊事件促使華府發出報復警告。雪上加霜的是，伊朗周四在阿曼近海扣押了一艘油輪。

西太平洋銀行大宗商品和碳研究主管Robert Rennie說：「美國、英國曾警告，如果青年運動叛亂分子繼續發動襲擊，就會採取行動，因此美英的空襲行動應該不會太出人意料。」。但西德州原油油價可能因而上漲超過75美元，布蘭特原油可能超過80美元。