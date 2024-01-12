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美元微跌 市場淡然面對美國最新通膨數據

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國上月通膨升幅高於預期，周四幫助美元減緩跌勢，因為聯準會有可能因而不會太快降息。 路透
美國上月通膨升幅高於預期，周四幫助美元減緩跌勢，因為聯準會有可能因而不會太快降息。 路透

美元兌日圓與歐元周四均下跌，不過在美國公布上月消費者物價指數（CPI）升幅高於經濟學家預期之後，美元指數脫離了稍早觸及的單日低點，收盤微跌0.07%至102.291。美國的最新通膨數據，令市場懷疑聯準會（Fed）是否會如先前所預期的儘快降息。

美元兌日圓匯價周四一度上漲0.5%，亦即日圓貶至146.41日圓兌1美元，是今年之最。隨後逆轉，美元兌日圓下跌0.2%，至145.5日圓兌1美元。美元兌歐元則微跌0.09%，報1.0982美元兌1歐元。

多倫多ForexLive首席貨幣分析師Adam Button說，通膨數據報告的細節，將給聯準會鴿派官員們一個暫時安靜下來的時機。

交易員原先對聯準會今年降息的預期十分激進，認為3月就會開始降息。LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，「周四的CPI報告顯示，聯準會開始降息的時間，可能比市場預期要晚」。

美元指數上月曾經跌入五個月來的低點，原因是美國經濟若走向疲軟，通膨年增率就將回落至接近聯準會的2%目標，聯準會將轉採寬鬆貨幣政策。

加拿大豐業銀行的Shaun Osborne說：「我覺得未來幾周美元有一定上漲空間，因為市場將不得不調整對3月聯準會利率會議決策的預期。」

克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周四就指出，最新的消費者物價指數數據顯示，美國通膨率要回到聯準會2%目標的道路坎坷不平，這意味聯準會3月降息可能為時過早。梅斯特今年在負責制定利率的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中，有投票權。

也有投票權的里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）也表示，對於正在考慮今年可能開始降息的Fed決策者來說，12月CPI幾乎沒有讓通膨發展路徑更加清晰，通膨的攀升過於狹窄地集中在商品上。他仍在等待確認物價漲幅將穩定在聯準會的2%目標水準。

聯準會 通膨 美國

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