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前英特爾台灣總經理領軍 創鑫智慧AI晶片CES受矚

中央社／ 拉斯維加斯日11專電

AI PC是今年CES一大焦點，各家晶片大廠競逐AI晶片市場；台灣新創公司創鑫智慧打造的AI晶片，以超低功耗、降低記憶體需求，提供PC運作AI軟體的新方案，獲得國際學術雜誌介紹。

AI時代下，電腦升級AI規格成為新話題，美國消費性電子展（CES）期間，晶片大廠紛紛展示新款AI晶片，主打可加速AI軟體運算的AI PC市場。

成立4年的台灣新創公司創鑫智慧Neuchips首度參展，公司的AI晶片採用台積電7奈米製程生產，以保持超低功耗，大幅降低記憶體需求為其特色，IEEE（國際電機電子工程師學會）的旗艦雜誌IEEESpectrum特別介紹。

IEEE Spectrum提到，晶片大廠輝達（Nvidia）仍是此領域的「800磅大猩猩」，十分強大，不會在一夕間改變。不過，創鑫智慧的AI晶片專注於效能，提供市場一個不同選擇。

輝達、超微（AMD）、英特爾（Intel）都於CES期間宣布自家AI晶片產品；輝達股價還噴漲6.43%，收盤創下歷史新高。

曾任英特爾台灣總經理的創鑫智慧執行長劉景慈，專精開發高能源效率AI，他在現場向中央社展示插入公司AI晶片後的PC運作，操作介面如同「聊天機器人」的對話方式並不複雜，透過語音輸入，可快速產出文字內容。

劉景慈表示，此款AI晶片不須透過雲端平台，讓電腦裝置本身具備生成式AI功能，能提供客戶像是私人企業或AI PC用戶資料保障；另有些客戶也許不需用到大廠高階AI晶片，但需要足以順暢執行AI軟體運作的PC，產品有其市場區隔。

IEEE Spectrum提到，今年來自全球的幾家新創公司都推出具獨特功能的AI晶片，包括韓國Panmnesia的AI晶片加速器獲得CES創新獎，但創鑫智慧的AI晶片仍可能是今年CES最引人注目品牌，產品預計下半年發布，售價尚未公布。

搶攻AI 商機，AI晶片成為兵家必爭之地，台灣新創公司的潛力備受期待。

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