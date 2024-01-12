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台積電ADR漲0.42% 較台北交易溢價7.42%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四上漲0.42%，收在101.22美元，較台北交易溢價7.42%。費城半導體指數同日上漲0.47%。

美國股市三大指數周四漲跌互見，不過變動都相當微小。道瓊工業指數上漲15.29點或0.04%，收在37,711.02點；標普500指數下跌3.21點或0.07%，收在4,780.24點；那斯達克指數上漲0.53點或0.00%，收在14,970.18點。

台灣加權股價指數周四上漲79.69點，收在17,545.32點，台積電漲0.34%收在586.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 136.36 +0.00 125.50 +8.65

中華電 CHT 119.72 -0.28 120.50 -0.65

台積電 TSM 629.51 +0.42 586.00 +7.42

聯電 UMC 49.63 -0.75 50.10 -0.94

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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