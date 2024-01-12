台積電ADR漲0.42% 較台北交易溢價7.42%
台積電ADR周四上漲0.42%，收在101.22美元，較台北交易溢價7.42%。費城半導體指數同日上漲0.47%。
美國股市三大指數周四漲跌互見，不過變動都相當微小。道瓊工業指數上漲15.29點或0.04%，收在37,711.02點；標普500指數下跌3.21點或0.07%，收在4,780.24點；那斯達克指數上漲0.53點或0.00%，收在14,970.18點。
台灣加權股價指數周四上漲79.69點，收在17,545.32點，台積電漲0.34%收在586.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 136.36 +0.00 125.50 +8.65
中華電 CHT 119.72 -0.28 120.50 -0.65
台積電 TSM 629.51 +0.42 586.00 +7.42
聯電 UMC 49.63 -0.75 50.10 -0.94
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言