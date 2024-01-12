美股收盤／標普微跌 盤中走勢動盪 通膨數據打擊提前降息希望

美國股市周四走勢動盪，收盤時基本持平，此前發布的消費者物價指數數據顯示通膨加速，令人懷疑聯準會今年的降息幅度能否達到交易員一直以來的預期。

道瓊工業指數上漲15.29點或0.04%，收37,711.02點，漲幅0.04%。標普500指數下跌3.21點或0.07%，收4,780.24點；那斯達克指數僅上漲0.53點到14,970.19點。

今日走勢震盪，股市開盤走高，標普500指數曾短暫突破2022年1月創下的4,796.56點紀錄，隨後回吐最初的漲幅。

在以強勁漲勢結束2023年後，股市一直在努力尋找上漲動力，標普500指數今年迄今僅上漲0.21%，喜憂參半的經濟數據和聯準會官員的講話促使投資人縮減了對聯準會今年降息時間和幅度的預期。

美國勞工部發布的12月CPI漲幅超出市場預期，住房和醫療保健成本增加。另一份報告顯示，上周初請失業金人數意外降至20.2萬人。

Horizon Investments的首席投資官Scott Ladner表示：「他們只是從數據的表面來理解它，推高物價的主要原因是住房。」

一些聯準會官員的講話推後了可能的降息時間。周三，紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，現在呼籲降息還為時過早，因為聯準會在讓通膨率回到2%目標上還有一段距離。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特周四表示，最新CPI數據所反映的通膨率回歸2%目標路徑意味，3月降息可能為時過早。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，通膨攀升過於集中在商品上，並補充表示，他還在等待讓他確信物價漲幅將穩定於2%目標水準的證據。

美國公債殖利率下跌幫助限制股市跌幅，此前210億美元30年期公債標售獲良好需求。

Ladner說：「人們仍然擔心美債市場的供應……會有足夠的需求來吸收這些供應嗎？尤其是長債，真正的擔憂是長債，而今天的標售，簡直就完美。」

微軟在盤中短暫超越蘋果成為全球市值最高的公司。由於對需求下降的擔憂，蘋果的股價自年初以來下跌近4%。微軟上漲0.49%，蘋果下跌0.32%。

標普500指數11大類股幾乎全軍覆沒，只有能源和科技股上漲，漲幅分別為0.16%和0.44%。

加密貨幣相關股急挫，回吐稍早漲幅，Coinbase下跌6.7%，Bitfarmers下跌13.33%，Riot Platform下跌15.82%。美國證券監管機構周三稍晚時候批准了首批在美國上市、追蹤現貨比特幣的ETF。

花旗下跌1.77%，此前一份文件顯示，該集團計入了約38億美元的費用和準備金，這將侵蝕其第4季獲利。該集團將於周五公布財報。

其他銀行股也下跌，摩根大通下跌0.42%，美銀下跌1.33%，富國銀行下跌0.08%。這些大銀行都將於周五公布財報。