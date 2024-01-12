日股衝破35,000關

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

日股日經225指數11日收盤站穩35,000點大關，為近34年來首見，本周來已連續三日上漲，有望締造2020年3月底來最亮麗的周線漲幅。受惠於疲弱日圓激勵出口商股價，日經225指數11日收漲1.77%報35,049.86點，是1990年2月來首度突破35,000點。除了半導體類股受市場青睞，投資人也偏好高股息股票。日圓兌美元走貶，也提振出口相關類股漲勢。美國科技股上漲，也刺激對東京威力科創等半導體類股的買盤。

一些市場人士認為，免稅投資帳戶「日本個人儲蓄帳戶」（NISA），有助於市場引入散戶資金。日經225指數與東證指數今年來漲幅雙雙達到5%左右，表現優於全球主要股市。

日興資產管理公司說，日股今年來的亮眼表現，意味著這個全球第三大經濟體的投資環境正在發生重大轉變。該公司首席全球策略師威爾說：「日本在很大程度上，總算創造出非投機性質的『股票文化』，免稅投資帳戶的推出正發揮重要作用。人們意識到，長期投資股票是保障舒適退休生活的最佳方式，企業整體上正穩定替股東創造價值。」

日銀同日也表示，日本在年初的薪資成長動能比2023年加速，但前景依舊不明，凸顯對達成2%的通膨目標，持續謹慎。

指數 日本 半導體

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