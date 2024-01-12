航運巨頭改走鐵路運輸

航運巨頭馬士基10日稍晚表示，由於巴拿馬運河遭遇旱災，水位偏低導致能夠通過的船隻減少，該公司將利用鐵路運輸避開該航道。

路透報導，馬士基表示，巴拿馬運河管理局（ACP）已經根據加通湖目前和預計的水位，減少了通行船隻的數量和重量。馬士基在給客戶的一份建議書中表示，「以前使用巴拿馬運河的船隻，現在將跳過巴拿馬運河，轉向使用『陸橋』，利用鐵路將貨物送至80公里遠的巴拿馬另一邊」。

巴拿馬乾旱導致運河的通行時段減少，已經迫使油輪和穀物航商選擇更遠的路線，以避免壅塞。

這也進一步打亂全球航運網絡；在伊朗支持的葉門胡塞武裝分子對波斯灣地區船隻發動猛烈攻擊之後，馬士基和赫伯羅特（Hapag Lloyd）等船運公司紛紛繞過紅海，改走好望角等航線。

德國智庫IfW Kiel研究所11日表示，由於商船在紅海上遭襲擊，全球貿易在去年11~12月期間下滑了1.3%，目前每日透過紅海運輸的貨櫃約有20萬只，去年11月有50萬只左右。

IfW Kiel的貿易指標還顯示，以區域而言，去年12月歐盟的出口下滑2%，進口減少3.1%，同期美國的出口減少1.5%，進口下滑1%。不過中國大陸的貿易逆勢增加，出口增加1.3%，進口更成長3.1%。該智庫表示，這可能是因為農曆新年將至，廠商加緊進貨。