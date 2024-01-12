彭博：牽動美七巨頭股價

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

彭博資訊報導，台灣13日舉行總統大選，如果自詡「務實台獨工作者」的民進黨候選人賴清德當選，可能引起北京某種反應，撇開最糟夢魘情境（美中軍事衝突）不談，台灣地緣政治風險升高，可能連市場公認堅不可摧、零風險的美國「七大巨頭」科技股都會輕易受打擊，難逃台灣選舉後果影響。

美國銀行（BofA）發布的2024年「十大驚奇」清單，就把這些美國巨型科技股恐受地緣政治風險影響的可能性列入其中。這七大科技巨人是：蘋果、亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms、微軟、輝達及特斯拉。

美銀策略師寫道：「根據戰略與國際研究中心（CSIS），蘋果、亞馬遜、Google和輝達等『七大巨頭』，超過90%晶片都由台灣廠商製造。依賴度升高，已使他們與台積電的相關性升到66%的紀錄高點。由於這同一群公司占標普500指數比重達空前高峰，萬一地緣政治緊張情勢升級、擾亂半導體供應，整個美國股市敏感度甚於以往。該區緊張情勢持續升高，推測相關風險將會反映在2024年巨型成長股的股價上。」

值得注意的是，2023年彭博七巨頭指數大漲，台積電美國存託憑證（ADR）表現大幅落後，由此看來，台積電股價已反映地緣政治風險，但美國「七大巨頭」股價尚未反應。

美銀團隊另指出，以往美國股市高度集中在科技股時，往往指向某種「市場事件」可能發生。由於科技已成為高度全球化產業，這種集中度也使市場更容易暴露於地緣政治風險。

彭博資訊專欄作家歐瑟士說，以上顧慮不表示「七大巨頭」股即將崩跌，而是凸顯出如果這些股票走勢大逆轉，勢必牽連甚廣，許多投資人將賠錢。

美國 台積電 2024

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