WEF：AI假造訊息 經濟大敵

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
風險專家認為，尖端AI技術所驅動的不實資訊以及極端天候，最可能在未來幾年引發全球危機。 （路透）
風險專家認為，尖端AI技術所驅動的不實資訊以及極端天候，最可能在未來幾年引發全球危機。 （路透）

達沃斯世界經濟論壇（WEF）10日指出，風險專家認為尖端人工智慧（AI）技術所驅動的不實資訊，以及極端天候事件，最可能在未來幾年引發全球危機，其中不實資訊為全球經濟的頭號立即風險，極端天氣則是最大的長期威脅。

WEF發布「全球風險報告」，將全球風險分為短期（未來兩年）與長期（未來十年），其中不實資訊與虛假資訊被列為未來兩年的最嚴重風險，凸顯AI技術進展之快也創造出新問題、或使既有問題惡化。

短期的第二、三大風險則分別是極端天候事件與社會極化。

這份報告的作者群擔心，ChatGPT等生成式AI聊天機器人蓬勃發展，意味幾可亂真的合成內容會被用於操弄族群意見，且操弄者不再限於具備特殊技能者。

這份報告訪調近1,500名專家、產業領袖及決策者，由WEF、Marsh Mclennan及蘇黎世保險集團共同撰寫。

多國今年都將舉行大選，WEF這份報告警告，「不實和虛假資訊的散布、及資訊傳播工具的廣泛使用，可能削弱新當選政府的合法性」，「引發的動盪可能包括暴力抗議、仇恨犯罪、民間對抗和恐怖主義活動等」。

AI也將是預定15日開幕的WEF年會熱議話題，OpenAI執行長奧特曼、微軟執行長納德拉及眾多AI產業主管都將與會。

至於最嚴重的四大長期風險，依序是極端天候事件、地球系統出現重大變化、生態多元性損失和生態系崩毀、以及天然資源短缺，這些全都與環境有關。第五、六大風險則分別是不實和虛假資訊、AI技術的負面結果。

調查也指出，三分之二的受訪風險專家預期，未來十年將出現多極化或碎片化的世界秩序，「在這種秩序下，中等國家和大國將爭奪、制定並推行地區規則和規範」。

WEF主席布倫德（Borge Brende）表示，今年達沃斯WEF年會將在迄今最複雜的地緣政治背景下舉行，包括加薩走廊和烏克蘭戰爭、全球債務和生活成本上升等。

風險 WEF

延伸閱讀

美中科技戰加劇 紐約時報：微軟科技人才培訓受衝擊 牽動北京研究院去留

歐盟官員提千億軍事基金 揭4年前川普揚言不助防衛

Open AI宮鬥啟事錄

又2名作家提告喊「非常離譜」 控OpenAI與微軟濫用作品訓練AI

相關新聞

商務部長通話 陸關切美晶片限令

近期中美高層互動頻繁，據中國大陸商務部公布，大陸商務部長王文濤昨與美國商務部長雷蒙多通話。王文濤就美國限制第三方對陸出口...

WEF：AI假造訊息 經濟大敵

達沃斯世界經濟論壇（WEF）10日指出，風險專家認為尖端人工智慧（AI）技術所驅動的不實資訊，以及極端天候事件，最可能在...

紅海緊張升高 海運價看飆

紅海緊張情勢持續升溫，葉門胡塞武裝團體（又譯青年運動）近日接連發動大規模攻擊，美國和盟邦正在評估報復攻擊的方式，馬士基警...

彭博示警 公債好景不長

彭博行業研究預估，未來幾周美、英、歐政府將開始大發公債，再加上日本，估計2024年共將淨發行2.1兆美元公債，比2023...

OpenAI開設GPT商店

OpenAI醞釀許久的GPT商店（GPT Store），10日正式公開上線，可讓開發人員和用戶分享自製的個性化ChatG...

印度擬降手機零件關稅

路透引述兩名政府官員報導，印度政府正考慮調降高階手機零件的進口關稅。此舉可能有利蘋果等公司，也有助提振印度的出口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。