WEF：AI假造訊息 經濟大敵

達沃斯世界經濟論壇（WEF）10日指出，風險專家認為尖端人工智慧（AI）技術所驅動的不實資訊，以及極端天候事件，最可能在未來幾年引發全球危機，其中不實資訊為全球經濟的頭號立即風險，極端天氣則是最大的長期威脅。

WEF發布「全球風險報告」，將全球風險分為短期（未來兩年）與長期（未來十年），其中不實資訊與虛假資訊被列為未來兩年的最嚴重風險，凸顯AI技術進展之快也創造出新問題、或使既有問題惡化。

短期的第二、三大風險則分別是極端天候事件與社會極化。

這份報告的作者群擔心，ChatGPT等生成式AI聊天機器人蓬勃發展，意味幾可亂真的合成內容會被用於操弄族群意見，且操弄者不再限於具備特殊技能者。

這份報告訪調近1,500名專家、產業領袖及決策者，由WEF、Marsh Mclennan及蘇黎世保險集團共同撰寫。

多國今年都將舉行大選，WEF這份報告警告，「不實和虛假資訊的散布、及資訊傳播工具的廣泛使用，可能削弱新當選政府的合法性」，「引發的動盪可能包括暴力抗議、仇恨犯罪、民間對抗和恐怖主義活動等」。

AI也將是預定15日開幕的WEF年會熱議話題，OpenAI執行長奧特曼、微軟執行長納德拉及眾多AI產業主管都將與會。

至於最嚴重的四大長期風險，依序是極端天候事件、地球系統出現重大變化、生態多元性損失和生態系崩毀、以及天然資源短缺，這些全都與環境有關。第五、六大風險則分別是不實和虛假資訊、AI技術的負面結果。

調查也指出，三分之二的受訪風險專家預期，未來十年將出現多極化或碎片化的世界秩序，「在這種秩序下，中等國家和大國將爭奪、制定並推行地區規則和規範」。

WEF主席布倫德（Borge Brende）表示，今年達沃斯WEF年會將在迄今最複雜的地緣政治背景下舉行，包括加薩走廊和烏克蘭戰爭、全球債務和生活成本上升等。