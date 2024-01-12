OpenAI醞釀許久的GPT商店（GPT Store），10日正式公開上線，可讓開發人員和用戶分享自製的個性化ChatGPT，並從中獲利，對OpenAI建構自家AI生態圈至關重要。

GPT Store像是蘋果的應用程式商店App Store，為用戶提供一個平台，讓他們發布為不同目的打造的自定義聊天機器人（或GPT），供其他人下載和使用。

OpenAI 10日表示，所有人都可以建立並分享GPT，不需要會寫程式，不過創作者必須建立一個構建者檔案，列出自己真實姓名或導向經過驗證的網站。目前社區成員已創建超過300萬個GPT，該公司已核准其中一些，上架至GPT Store供人下載。GPT Store會有個社群排行榜，顯示熱門的下載項目，用戶可以按類別搜尋，譬如寫作、品味和教育。

OpenAI說，第1季將正式推出GPT創作者的分潤計畫，會先開放給美國的建構者，依據用戶使用率而分得報酬，具體細節尚待公布。