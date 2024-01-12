新年伊始，包括Google、亞馬遜在內的多家美國科技公司紛紛宣布大幅裁員，與2023年初的情況如出一轍。

亞馬遜公司正舉刀砍向內容製作部門，將裁減數百名員工，受影響的部門包括Prime Video和串流網站Twitch。

Google則宣布縮減語音助理和硬體等部門的人力，預計裁撤數百個職位，受影響的包括Google Assistant和擴增實境（AR）團隊、負責Pixel、Nest和Fitbit的硬體團隊員工。就連Google的中央工程師團隊，也有數百人受影響。

此外，熱門手遊精靈寶可夢等遊戲引擎工具開發商Unity Software，也已表示預計縮減人力25%，大約是1,800人。

分析師指出，這波裁員規模小於一年前Meta Platforms、Salesforce宣布的精簡人力幅度，但仍顯示科技業至今尚未重返快速成長的軌道。隨著利率升高，眾多企業焦點轉向拚獲利而非營收成長。

彭博行業研究分析師戈亞爾認為，亞馬遜裁員可能只為提高盈餘，而進一步節省成本、提升效率。

至於Google裁員，公司發言人表示，這是去年宣布組織整頓計畫的延伸。

生成式人工智慧（AI）興起，創意產業員工首當其衝，未來需要的程式編碼或影片製作人員將減少。

語言學習應用程式（App）開發商Duolingo日前宣布裁去10%的承攬人員。

華爾街分析師預期，2024年將湧現一波併購潮。往例顯示，大型併購交易往往導致裁減冗員。

慧與科技（HPE）宣布以140億美元收購網路設備商瞻博（Juniper Networks）後，就表示可能藉由自動化降低瞻博成本。

彭博資訊報導，當時這種大裁員景象竟也成為整個產業十多年來最嚴重萎縮的前奏。不過儘管跡象顯示前景黯淡，數據卻顯示美國就業市場正趨穩定。

根據追蹤產業裁員情況的Layoffs.fyi的統計，科技業裁員數在2023年第1季已觸頂，此後穩步下降。該網站的資料顯示，去年共1,186家科技公司裁員，超過26.26萬人丟掉飯碗，而今年以來有18家科技公司解僱了2,945名員工。