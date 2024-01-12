美科技業掀裁員風暴

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

新年伊始，包括Google、亞馬遜在內的多家美國科技公司紛紛宣布大幅裁員，與2023年初的情況如出一轍。

亞馬遜公司正舉刀砍向內容製作部門，將裁減數百名員工，受影響的部門包括Prime Video和串流網站Twitch。

Google則宣布縮減語音助理和硬體等部門的人力，預計裁撤數百個職位，受影響的包括Google Assistant和擴增實境（AR）團隊、負責Pixel、Nest和Fitbit的硬體團隊員工。就連Google的中央工程師團隊，也有數百人受影響。

此外，熱門手遊精靈寶可夢等遊戲引擎工具開發商Unity Software，也已表示預計縮減人力25%，大約是1,800人。

分析師指出，這波裁員規模小於一年前Meta Platforms、Salesforce宣布的精簡人力幅度，但仍顯示科技業至今尚未重返快速成長的軌道。隨著利率升高，眾多企業焦點轉向拚獲利而非營收成長。

彭博行業研究分析師戈亞爾認為，亞馬遜裁員可能只為提高盈餘，而進一步節省成本、提升效率。

至於Google裁員，公司發言人表示，這是去年宣布組織整頓計畫的延伸。

生成式人工智慧（AI）興起，創意產業員工首當其衝，未來需要的程式編碼或影片製作人員將減少。

語言學習應用程式（App）開發商Duolingo日前宣布裁去10%的承攬人員。

華爾街分析師預期，2024年將湧現一波併購潮。往例顯示，大型併購交易往往導致裁減冗員。

慧與科技（HPE）宣布以140億美元收購網路設備商瞻博（Juniper Networks）後，就表示可能藉由自動化降低瞻博成本。

彭博資訊報導，當時這種大裁員景象竟也成為整個產業十多年來最嚴重萎縮的前奏。不過儘管跡象顯示前景黯淡，數據卻顯示美國就業市場正趨穩定。

根據追蹤產業裁員情況的Layoffs.fyi的統計，科技業裁員數在2023年第1季已觸頂，此後穩步下降。該網站的資料顯示，去年共1,186家科技公司裁員，超過26.26萬人丟掉飯碗，而今年以來有18家科技公司解僱了2,945名員工。

團隊 美國

延伸閱讀

前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微

牛仔褲大廠大裁員 其創辦陳清波文教基金會照常頒助學金

2023年裁員風暴！中國大陸半導體業務接連終止 國外大廠戰略收縮

FT：全球前20大銀行今年裁員超過6萬 金融危機來最慘

相關新聞

商務部長通話 陸關切美晶片限令

近期中美高層互動頻繁，據中國大陸商務部公布，大陸商務部長王文濤昨與美國商務部長雷蒙多通話。王文濤就美國限制第三方對陸出口...

WEF：AI假造訊息 經濟大敵

達沃斯世界經濟論壇（WEF）10日指出，風險專家認為尖端人工智慧（AI）技術所驅動的不實資訊，以及極端天候事件，最可能在...

紅海緊張升高 海運價看飆

紅海緊張情勢持續升溫，葉門胡塞武裝團體（又譯青年運動）近日接連發動大規模攻擊，美國和盟邦正在評估報復攻擊的方式，馬士基警...

彭博示警 公債好景不長

彭博行業研究預估，未來幾周美、英、歐政府將開始大發公債，再加上日本，估計2024年共將淨發行2.1兆美元公債，比2023...

OpenAI開設GPT商店

OpenAI醞釀許久的GPT商店（GPT Store），10日正式公開上線，可讓開發人員和用戶分享自製的個性化ChatG...

印度擬降手機零件關稅

路透引述兩名政府官員報導，印度政府正考慮調降高階手機零件的進口關稅。此舉可能有利蘋果等公司，也有助提振印度的出口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。