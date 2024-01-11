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路透：印度擬調降高階手機零件進口關稅 蘋果等公司可望受惠

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
路透引述兩名政府官員報導，印度政府正考慮調降高階手機零件的進口關稅。圖／路透
路透引述兩名政府官員報導，印度政府正考慮調降高階手機零件的進口關稅。圖／路透

路透引述兩名政府官員報導，印度政府正考慮調降高階手機零件的進口關稅。此舉可能有利蘋果等公司，也有助提振印度的出口。

相關領域的企業一直力促印度當局調降將近12個零組件的關稅，以降低在當地生產智慧手機的成本，並打造能與中國大陸、越南等區域對手公平競爭的環境。

一名印度官員說，電子資訊科技部正在擬定降低關稅的提案，盼能納入預定2月1日發布的聯邦預算案。目前還不確定該提案涵蓋多少零件。

另一人指出，這項提案會納入高階手機的鏡頭零件等零組件。

兩名官員均表示，一旦敲定聯邦預算案，印度財政部便會做出調降稅率的決定。

印度手機暨電子產品協會（ICEA）數據顯示，該國對鏡頭模組、充電器等手機零件課徵的進口關稅稅率，目前介於2.5%~20%之間。

ICEA表示，在中國大陸、越南、墨西哥、泰國等六個可比較的製造國家中，印度的稅率最高，除非調降進口關稅，不然印度的手機出口成長可能趨緩。

產業數據顯示，在2022~2023會計年度，印度的手機出口額較前一個年度倍增，達到111億美元，主要受到政府支持在地製造的獎勵措施所提振。

除了蘋果之外，從印度出口手機的公司還包括南韓的三星電子、以及中國大陸的小米。

印度

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