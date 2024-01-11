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挪威通過海底採礦法 引發環團不滿

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
挪威政府拍板同意探勘北極海海底，引發環團不滿。（示意圖。Photo by i8nastyman on Flickr under C.C. License）
挪威政府拍板同意探勘北極海海底，引發環團不滿。（示意圖。Photo by i8nastyman on Flickr under C.C. License）

挪威政府拍板同意探勘北極海海底，打一響海底採礦第一槍！挪威政府表示，業者要開採礦物，還是要經過議會同意核發開採許可，「盼挪威能建立海底採礦的國際標準」」。環保團體仍擔憂，海底採礦活動將對生態造成不可逆的破壞，不宜貿然開放。

首國推動海底採礦

CNN》報導，挪威正式同意探勘該國與格陵蘭島之間的北極海海底，使得挪威可能成為世界上第一個推動深海採礦的國家，但業者仍須獲得許可證，才能進行開採。深海為目前少數未受到嚴重破壞的環境，但因為富含豐富金屬資源，受到各界關注。

隨著全球掀起淨零碳排趨勢，對電池的需求也節節攀升，所需的各類金屬也變得炙手可熱，尤其鎳礦最近更出現短缺的狀況。不少企業將腦筋動到「深海採礦」上，比利時魯汶大學永續金屬與材料所所長瓊斯更指出，海底礦物的金屬濃度比陸地上來得濃，意味著提煉海底礦物所需要的能源更少

挪威政府也表示，海底礦物將成為新興產業，「只有在該產業能以可持續、負責任的方式進行時，才會允許開採」。挪威政治家索爾海姆說，深海採礦的環境標準非常高，「我們相信並希望，挪威將成為這項活動的國際標準」。

破壞海底環境

然而，此舉引發許多科學家與環保團體的擔憂，認為深海採礦可能會對海洋生物造成不可逆的傷害。挪威綠色和平組織負責人普萊姆說，「挪威的這個決定是往錯誤方向前進一大步」

美聯社》反對海底採礦的科學家表示，採礦過程會產生噪音、震動與光汙染，並影響沉積物流動，在還未能明確了解深海生態之前，不應貿然開放海底採礦。

綠色和平組織也堅決反對海底採礦，原因是擔心危及鯨類和其他野生動物。包括智利、法國、帛琉、斐濟等國，也基於環境疑慮及科學數據不足，呼籲全球停止海底採礦。

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挪威 科學家 北極

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