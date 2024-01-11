印度新興懷孕詐騙 專家：民眾缺乏提防

印度網路社群流傳「協助女性懷孕」的工作機會，只要讓婦女成功懷孕，就有高達80萬盧比的獎金，詐騙陷阱導致數百名男性上當！專家分析指出，詐騙集團與受害者之間有巨大的科技落差，受騙民眾通常很容易相信網路資訊，政府應與私部門合作加強防詐宣傳。

讓女生懷孕有獎金

《medriva》報導，印度臉書上出現「印度懷孕工作」的廣告，工作內容就是與女性發生關係，並協助她們懷孕，同時還有高昂的報酬。然而，這卻是新興的詐騙手段。

《BBC》報導，比哈爾邦納瓦達區副警長阿南德說，目前已經有數百名受害者，被詐騙集團欺騙要求提前付款，並寄出多個女性的照片作為誘餌。其中一名受害者表示，「在我點進社群上的網路廣告十分鐘後，我的手機響了，電話那頭要求我先支付799盧比，才能註冊這份工作。」

詐騙集團向被害人宣稱，工作內容就是與女性發生關係，報酬高達50萬盧比，如果成功懷孕，獎勵更高達80萬盧比。後續，詐騙集團會向被害人以法律文件、押金等各式各樣的名目，向被害人索討費用。

金錢、桃色雙重陷阱

網路法律專家杜佳爾指出，大多數印度人相當相信網路上的資訊，鮮少進行驗證措施，導致這些族群更容易受騙。他指出，這個新興的詐騙手法結合「高昂的報酬」與「免費的色情」，往往使民眾的理智退居二線。

他進一步說，加上新冠肺炎期間，網路成為新生代年輕人不可或缺的工具，有些人就將歪腦筋動到上面，想出全新的詐騙手法，欺騙許多不熟捻網路科技的民眾。

杜佳爾強調，政府需要採取更多宣傳措施來防堵新興的詐騙方式，但是單靠政府，恐怕難以將反詐資訊宣傳給14億的人口，所以政府也必須要鼓勵私部門一同參與防詐的工作。

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