日圓重貶重回145 日薪資放緩為日銀按兵不動再添理由

美元兌日圓周三強升，但兌歐元下跌，日本薪資成長大幅放緩為日本央行按兵不動再添理由。

美元兌日圓一度上漲0.9%，至145.83，連續兩天走揚，自聯準會（Fed）12月開會議以來首次收在145上方。

美元指數跌0.2%，報102.362。歐元兌美元升值0.4%，報1.09700美元。

Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler說：本周的盤整「在某種程度上是可以預測的，上周五在就業數據和疲軟的ISM報告的影響下，美元大幅波動」。

將於周四公布的消費者物價指數(CPI)可能是下一個影響美元走向的因素。預計該數據將顯示12月總體物價年增率為3.2%。

市場正評估Fed 3月開始降息的可能性。也多少反映了急進降息的押注，美元仍維持在12月底觸及的五個月低位上方。

周三公布的數據顯示，11月日本勞工實際薪資連續20個月萎縮。周二的數據顯示，隨著成本推動的價格壓力繼續緩解，日本東京都核心通膨連續兩個月放緩。