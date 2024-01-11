快訊

槓上王婉諭？ 陳椒華不忍了：我不認為黃國昌是優柔寡斷者

馬英九出資登報紙廣告 「不要讓貪腐濫權的民進黨繼續執政」

紐約聯準銀行總裁：利率已高到足以引導通膨降向Fed目標

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯認為，貨幣政策現已緊縮到足以引導通膨回歸聯準會目標的程度。路透
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯認為，貨幣政策現已緊縮到足以引導通膨回歸聯準會目標的程度。路透

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）認為，貨幣政策現已緊縮到足以引導通膨回歸聯準會目標的程度，但暗示決策官員在降息前還需要看到更多通膨降溫的證據。

威廉斯周三在紐約州White Plains發表事先準備好的講詞說：「我的基本情境是，貨幣政策當前的限制性立場將繼續恢復平衡，並使通膨率回到我們的2%長期目標。」

他還說，「預計我們將必須維持政策的限制性立場一段時間，才能完全實現目標，而且只有當我們確信通膨正朝著2%的目標持續邁進時，回調政策限制性的程度才合適。」

威廉斯的口吻與去年12月15日不同，他當時說，近期擺在聯準會官員面前的問題是政策是否已達到「足具限制性」的地步、可以確保通膨率回歸2%。他那時還說，官員「並未認真討論降息」。不過自此之後，不少其他決策官員表示，通膨若繼續下降就對降息持開放態度。

決策官員本月開會時料將維持利率不變，給他們自己更多時間評估，將利率從近零水準大幅上調至5%上方後的經濟狀況。與此同時，債券交易員正押注聯準會的緊縮周期將戛然而止，儘管其對3月降息的預期已經回落。

上周公布的數據顯示，美國12月非農就業加速成長，薪資漲幅也超過預期。儘管借貸成本居高不下，但強勁的勞動市場確保了消費支出的穩定和經濟的健康成長。與此同時，通膨已放緩，周四發布的消費者物價數據預計將顯示進一步走軟。

威廉斯也似乎對通膨前景也更加樂觀。他說：「我不擔心通膨率過高下不來——比如3%或4%，事情正朝向正確的方向發展。」

威廉斯最新講話反駁了達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）有關決策層應該開始討論放緩縮表步伐的說法。他表示，銀行準備金與央行啟動量化緊縮前的水準相比，變化不大。

通膨 聯準會

延伸閱讀

投資人等待通膨報告 道指漲170點

NBA／「雷霆三少2.0版」太強悍 同場破20分還沒輸過

民宅門口寫「內有惡犬」！破門一隻大狗竄出 見人哭到滿臉是淚：為什麼爸媽不要我

NBA／華裔球員「小姚明」埃迪成長明顯 專家預測進選秀樂透區

相關新聞

投資人等待通膨報告 道指漲170點

美股收高，投資人等待美國最新的通膨數據和財報發布。

34,441點 日股攀上34年新高

日股日經指數10日收盤創下34年新高，原因是當地科技股追隨美國科技股的漲勢，以及日圓疲弱，激勵日本出口商的股價。

紅海不平靜 胡塞又發動攻擊

美軍中央司令部9日說，美國與英國海軍在紅海南部攔截大批來自「胡塞」武裝組織朝向國際海運路徑發射的無人機與飛彈攻擊，次數達...

白宮緊縮出口管制 陸企拆解電玩顯卡應急

美國緊縮晶片限制，據傳迫使陸企從輝達（NVIDIA）電玩顯示卡上拆下GPU，加以改造，以發展人工智慧（AI）工具；其中又...

英特爾車用AI晶片 大進擊

英特爾9日表示，將推出最新AI晶片的車用版本，在車用半導體市場與高通和輝達互別苗頭。另一家美國晶片大廠高通也與博世（Ro...

大型科技股帶動美股走高 標普500指數直逼歷史巔峰

美國股市周三上漲，大型科技股推動市場走高，投資人也關注周四的通膨數據，藉此研判聯準會（Fed）利率動向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。