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台積電ADR跌1.1% 較台北交易溢價7.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三下跌1.1%，收在100.80美元，較台北交易溢價7.4%。費城半導體指數同日下跌0.4%。

美國股市周三上漲，大型科技股推動市場走高，投資人也關注周四的通膨數據，藉此研判聯準會（Fed）利率動向。截至收盤， 標普500指數上漲26.95點，漲幅0.6%，收在4,783.45點，今年來由黑翻紅，距離兩年多前創下的歷史高點不到0.3%；道瓊工業指數上漲170.57點，漲幅0.5%，報37,695.73點；那斯達克綜合指數上漲111.94點，漲幅0.8%，報14,969.65點。

費半除輝達（Nvidia）外大都下跌，輝達收漲2.3%，收在歷史新高水準，供應商台積電公布上季營收優於預期。

台灣加權股價指數周三下跌69.86點，收在17,465.63點，台積電下跌0.3%收在584.00元。聯電平盤，收在50.10元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 136.46 +0.11 126.50 7.87

中華電 CHT 120.15 +0.73 120.00 0.13

台積電 TSM 627.38 -1.07 584.00 7.43

聯電 UMC 50.04 -0.86 50.10 -0.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 科技股

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