貨櫃運價飆 進口商惱火

海運業者為避免遭到胡塞叛軍襲擾而遠避紅海，但這不僅導致運價大漲，貨運也耽延。華爾街日報（WSJ）報導，對於貨櫃輪改道所加收的額外費用，西方進口商無不怨聲載道，甚至開始懷疑海運業者藉機漲價。

海運諮詢機構德魯里（Drewry）指出，去年11月底以來，全球40呎貨櫃的運輸成本幾乎翻漲一倍。過去兩周，傳統經過蘇伊士運河的航線漲得更厲害。1月4日止的一周，中國大陸到荷蘭鹿特丹之間運送貨櫃的現貨價格達到3,577美元，較前一周上漲115%。

美國零售商Tractor Supply的供應鏈長洋基表示：「所有貨主都想搞清楚的是，目前的報價是否符合海運公司額外付出的成本，而不純是為了抵銷其他航線較差運價或者只想全面漲價。」

海運成本增加，再度引發進口商與海運業者之間的緊張關係。先前在疫情期間，因貨運需求超過船隻供應，推高了航運費用，為海運業者帶來空前獲利。

海運業專家表示，即使是和船公司商定長約的進口商，也受到更高成本的影響，因為海運業者開始加收附加費，每只貨櫃從數百美元到超過1,000美元不等，以支應從紅海改道所增加的成本。

丹麥顧問公司Vespucci Maritime執行長詹森表示，轉向遠繞非洲的更長航線，提高了燃料和保險成本，可用的貨櫃也少了。

但詹森指出，漲價幅度「遠遠超出」支付額外成本的實際需求。