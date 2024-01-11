美二手電動車價下跌三成

在已開發國家電動車銷售普遍放緩之際，美國去年暢銷電動車的二手車價下跌近三成，顯示電動中古車不受市場青睞。

英國金融時報（FT）報導，根據滙豐彙編CarGurus的數據，來自特斯拉、通用、福特等品牌的美國前十大暢銷電動車，在2023年轉售價平均下跌28%。

另據滙豐彙編Auto Trader的數據，英國去年電動車的二手價格也下跌約20%，遠大於整體中古車價的跌幅3.7%。

滙豐分析師丁達爾說，電動車定價在2024年可能更為艱困，因德、法等國縮減補助，可能迫使車廠更積極降價。他也說，車廠可能必須犧牲電動車的微小利潤，避免便宜陸製電動車削價競爭，車廠很難全然專注於獲利，因為這可能讓市占被持續保持價格競爭力的新進業者奪走。

車廠已示警，一般民眾對電動車的疑慮加深，迫使業者降價或下調銷售目標。

電動車轉售價格疲軟，意味著新電動車的吸引力不如較保值的燃油車。

中古車價也是制定租賃價格的要素。車主會在三年的租賃期間，融資車價減損的金額，車價下跌愈快，意味著融資需求愈大。

報導指出，在美國，特斯拉Model X最不保值，去年二手車價格慘跌36%；一輛二手Model X在2022年12月時要價75,798美元，但到了2023年12月只剩48,511美元就能買到。

其他熱門車款如福特F-150 Lightning皮卡，二手價也降很快，從90,245美元跌到62,540美元，跌幅也深達30%；雪佛龍Bolt從26,325美元跌到17,901美元。

在歐洲，約六成車輛為租購，在英國的比率更衝破九成。在英國、加州等市場，電動車中古車價大跌，將為車廠帶來負擔，因為車廠在當地需逐步提高電動車銷售占比，否則將面臨高額罰款。