白宮緊縮出口管制 陸企拆解電玩顯卡應急

美國緊縮晶片限制，據傳迫使陸企從輝達（NVIDIA）電玩顯示卡上拆下GPU，加以改造，以發展人工智慧（AI）工具；其中又以該公司最強大的遊戲顯卡GeForce RTX 4090最搶手。專家說，這是情急之舉，效果恐怕不大理想。

英國金融時報（FT）報導，知情人士說，拜登當局去年10月強化AI晶片的出口管制後，遊戲顯卡上的GPU過去一個月需求飆升。工廠經理說，員工上個月拆解4,000張以上的輝達遊戲顯卡，數量是去年11月的四倍以上。

工廠經理說，改造晶片的客戶，主要是上市公司和小型AI實驗室，他們沒在美國新出口管制生效前，囤積足夠的輝達伺服器晶片。

輝達最強大的遊戲顯卡GeForce RTX 4090，是用於改造的最熱門款式之一。但輝達指出，這款顯卡現在已禁止銷陸，該公司已另推降規的GeForce RTX 4090 D。工廠經理表示，降規的4090D與4090性能差距更加顯著，可能表示4090D未強大到能進行大型語言模式的訓練。

業界專家說，改造遊戲顯卡的晶片，是中國大陸解決高階處理器短缺的粗略變通之道。儘管輝達的電玩導向產品具備算力，但數據集更大的大型語言模型，訓練時需要高度精準運算，改裝晶片這方面的能力較弱。而且晶片間的連通速度受限，光是用更多晶片組成運算叢集，很難加以克服。