英特爾車用AI晶片 大進擊

經濟日報／ 編譯葉亭均劉忠勇／綜合外電
今年的拉斯維加斯消費電子展（CES），儼然成了另一種形式的車展，各大廠紛紛讓新品亮相。（路透）
今年的拉斯維加斯消費電子展（CES），儼然成了另一種形式的車展，各大廠紛紛讓新品亮相。（路透）

英特爾9日表示，將推出最新AI晶片的車用版本，在車用半導體市場與高通和輝達互別苗頭。另一家美國晶片大廠高通也與博世（Robert Bosch）合推汽車業首款在單一系統單晶片（SoC）上同時運行資訊娛樂系統（IVI）和先進駕駛輔助系統（ADAS）功能的中央車載電腦。

今年的拉斯維加斯消費電子展（CES），儼然成了另一種形式的車展，從晶片大廠到汽車大廠，紛紛藉此場合讓新品亮相。除了英特爾和高通，本田也率現代和越快（VinFast）等亞洲車廠，在現場大搶眼球。

英特爾車用事業主管韋斯特表示，大陸車廠極氪將是第一家採用英特爾系統單晶片來創造車內「增強客廳體驗」的車廠，包括AI語音助理與視訊通話功能。

英特爾已為5,000萬輛汽車中的資訊娛樂系統供應晶片，然而在自駕技術、可升級汽車系統軟體與複雜的儀表板顯示器所需的半導體領域方面，表現不如輝達與高通。

韋斯特在記者會上表示，英特爾將試圖與同業有所區隔，提供車廠能用於橫跨低價到高價車款的晶片。

而高通與博世聯手推出的中央車載電腦，搭載Snapdragon RideFlex系統單晶片，兩家公司表示，此整合平台是共同打造軟體定義汽車未來的成果。

另一方面，本田推出兩款內部開發的新電動車，包括Saloon轎車和廂型休旅車Space-Hub，都以概念車的形態在CES展首度亮相，未來歸入全新設計的「H」標誌下新的0系列品牌。0系列將於2026年在北美發售，這將是本田首次在北美推出自主開發的電動車款。而本田與Sony聯手開發的電動車Afeela，這次也沒缺席。

現代汽車集團則計劃在今年底讓電動空中計程車試飛，加入發展新一代交通工具的行列，這款空中計程車採用直升機和固定翼飛機之間的混合型態，而同類型的交通工具則以旋翼為主。

本田 計程車 半導體

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