祖克柏自曝新嗜好「美味可口」 種夏威夷豆樹、釀啤酒養牛
億萬富豪財力雄厚，有人志趣是飛向天際，例如SpaceX創辦人馬斯克和Blue Origin創辦人貝佐斯就在太空爭霸，但偏好農田的富豪也大有人在，例如臉書母公司Meta Platorms執行長祖克柏，以及微軟共同創辦人蓋茲。
MarketWatch報導。祖克柏在旗下Instagram上貼文自曝已開始在夏威夷考艾島（又譯可愛島）養牛，「目標是生產世上最高品質的牛肉」，而這些和牛和安格斯牛在生長過程中「將吃夏威夷豆餐、喝啤酒，都在我們的牧場上種植和釀造」。
祖克柏說：「我們希望整個過程都在當地完成，並且垂直整合。每頭牛每年將食用5,000磅到1萬磅的食物，所以夏威夷豆樹種植面積必須廣達許多英畝。我女兒將協助種樹，並照料我們養的不同牲畜。我們這趟旅程仍在初步階段，見到逐季改善是樂事一樁。我所有的計畫中，就屬這最美味可口。」
一些人在社群媒體上開祖克柏玩笑，說他至少種的不是伊拉瑪樹（Ilamas），暗指Meta的人工智慧大型語言模型（large language model），稱為「LLaMA」，意在與OpenAI的聊天機器人ChatGPT較勁。
可想而知，祖克柏也引來養牛將破壞環境的批評。據估計飼養母牛產生的溫室效應氣體約占總排放量的4%。
另一位億萬富豪蓋茲以大舉投資農地著稱，但他提倡先進國家應改吃純合成牛肉。
祖克柏當然有充分財力支持他的新嗜好：Meta股價過去52周來激漲168%。他在彭博億萬富豪排行榜上名列第六，估計身價值1,290億美元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言