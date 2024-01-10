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祖克柏自曝新嗜好「美味可口」 種夏威夷豆樹、釀啤酒養牛

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
臉書母公司Meta執行長祖克柏。圖／路透
臉書母公司Meta執行長祖克柏。圖／路透

億萬富豪財力雄厚，有人志趣是飛向天際，例如SpaceX創辦人馬斯克和Blue Origin創辦人貝佐斯就在太空爭霸，但偏好農田的富豪也大有人在，例如臉書母公司Meta Platorms執行長祖克柏，以及微軟共同創辦人蓋茲。

MarketWatch報導。祖克柏在旗下Instagram上貼文自曝已開始在夏威夷考艾島（又譯可愛島）養牛，「目標是生產世上最高品質的牛肉」，而這些和牛和安格斯牛在生長過程中「將吃夏威夷豆餐、喝啤酒，都在我們的牧場上種植和釀造」。

祖克柏說：「我們希望整個過程都在當地完成，並且垂直整合。每頭牛每年將食用5,000磅到1萬磅的食物，所以夏威夷豆樹種植面積必須廣達許多英畝。我女兒將協助種樹，並照料我們養的不同牲畜。我們這趟旅程仍在初步階段，見到逐季改善是樂事一樁。我所有的計畫中，就屬這最美味可口。」

一些人在社群媒體上開祖克柏玩笑，說他至少種的不是伊拉瑪樹（Ilamas），暗指Meta的人工智慧大型語言模型（large language model），稱為「LLaMA」，意在與OpenAI的聊天機器人ChatGPT較勁。

可想而知，祖克柏也引來養牛將破壞環境的批評。據估計飼養母牛產生的溫室效應氣體約占總排放量的4%。

另一位億萬富豪蓋茲以大舉投資農地著稱，但他提倡先進國家應改吃純合成牛肉。

祖克柏當然有充分財力支持他的新嗜好：Meta股價過去52周來激漲168%。他在彭博億萬富豪排行榜上名列第六，估計身價值1,290億美元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

祖克柏 Meta 夏威夷 社群媒體

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