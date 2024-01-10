DRAM市況好轉 SK海力士Q1考慮縮小減產幅度

記憶體市況逐漸回春，全球第二大記憶體生產商SK海力士的高層說，考慮調整策略，或許會在第1季縮小DRAM的減產幅度，NAND快閃晶片生產策略可能視情況在第2季或第3季跟著調整。

韓國每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，SK海力士執行長郭魯正在美國消費性電子展（CES）場邊的媒體會議上表示，「DRAM市場出現改善跡象，我們正考慮在第1季改變減產策略。」

他說，該公司會盡可能擴產高需求的產品，並調整需求較弱的商品，「關於減產幅度的調整，DRAM似乎有需要在第1季改變。」

郭魯正並說，「儘管步伐緩慢，NAND也脫離最糟的狀況」，「我們將依據市況，在第2季或第3季採取（與DRAM）相同的做法。」

全球記憶體龍頭製造商三星電子9日公布上季的盈餘展望，也預估負責半導體的裝置解決方案（DS）部門表現將好轉。該部門上季的營損縮小，從去年第1季的4.58兆韓元（34.7億美元）減半到2.2兆韓元左右。據信DRAM已轉虧為盈，分析師估計獲利約8,000億韓元。