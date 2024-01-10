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三星CES展搶風頭 登球體大螢幕宣傳旗艦機AI應用

中央社／ 台北10日電
美國CES展在拉斯維加斯揭開序幕，三星將在18日發表的旗艦機S24系列造勢，預告AI行動應用亮點。美聯社
美國CES展在拉斯維加斯揭開序幕，三星將在18日發表的旗艦機S24系列造勢，預告AI行動應用亮點。美聯社

美國CES展在拉斯維加斯揭開序幕，國際品牌爭相搶風頭，三星聯手「奇異博士」登上當地知名球體建築Sphere的巨型螢幕，為即將在18日發表的旗艦機S24系列造勢，預告AI行動應用亮點。

美國消費性電子展（CES）今天正式開幕，為今年科技、商業和娛樂領域的科技發展趨勢奠定方向，多家國際大廠爭相在展期創造話題，今年有4000多家廠商參展，分享在人工智慧、永續發展等領域的創新產品和技術合作，並有超過13萬名與會者出席。

三星今天透過新聞稿宣布，與Disney+獨家播出的漫威影集「無限可能：假如…？」第2季主角「奇異博士」聯手，在台灣時間1月9日登上Sphere巨型戶外LED螢幕，點亮拉斯維加斯天際線，並預告三星將推出的新行動AI應用。

Sphere是一座球體沉浸式娛樂建築，外牆覆蓋將近5.4萬平方公尺的LED燈，使它成為世界上最大的「螢幕建築」之一，先前曾投射地球、俏皮Emoji、美國國慶等造型，三星在CES展前斥資重金造勢，獲得國際媒體關注。

三星表示，三星將AI體驗注入行動裝置，預告宣傳片展現三星如何攜手科技界的盟友，藉由雙方長久以來的合作，在行動技術上進步。

三星將於台灣時間1月18日凌晨2時舉行發表會，預計端出年度旗艦機Galaxy S24系列，目前市場消息指出，Galaxy S24系列將延續3個機款，分別為S24、S24+與S24 Ultra，三星將加入名為Galaxy AI的人工智慧應用，對應各類生成式應用服務，如語音通話即時語言翻譯、AI搜尋等。

美國 拉斯維加斯 CES 三星電子

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