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沃爾瑪首次參展CES發布AI工具 方便消費者快速搜尋商品

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
沃爾瑪（Walmart）周二發布AI工具，可讓消費者以具體事例快速搜尋商品，並自動化再次下單採買常購商品的過程。美聯社
沃爾瑪（Walmart）周二發布AI工具，可讓消費者以具體事例快速搜尋商品，並自動化再次下單採買常購商品的過程。美聯社

全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）周二在美國拉斯維加斯的消費電子展（CES）發布AI工具，可讓消費者以具體事例快速搜尋商品，不必提供品牌和品項名稱，一次查找一樣東西，此外，還能自動化經常購買的商品再次下單的過程。

沃爾瑪的AI工具結合了微軟的AI大型語言模型與該公司自己的顧客數據，能用「足球賽觀賽派對」或 「幫我為女兒策劃一個以獨角獸為主題的派對」等詞彙來進行搜索，然後收到一份精心策劃過、相關類別產品的清單，而不是逐一搜索薯片、雞翅和氣球。

這項功能目前只能在蘋果iOS行動作業系統的沃爾瑪應用程式上使用，沃爾瑪去年11月曾先發布測試版，今年稍晚會再擴大推廣至該公司官網，並提供給Android應用程式的用戶。 

這是沃爾瑪首次參展CES，其展位面積有7,000平方英呎。該公司也在那裡展示另一個AI應用案例——一款名為「沃爾瑪InHome補貨」的工具，能夠協助訂閱其InHome配送服務的顧客，快速將經常訂購的商品放進購物車。

總部位於阿肯色州班頓維爾市的沃爾瑪與美國其他零售商一樣，一直在努力擴展AI工具，力求與顧客有更好的互動，以使維持線上業務的增長動能。

沃爾瑪還宣傳了8月在全球多國推出的一款員工用AI生成工具「我的助理」（My Assistant），能協助旗下員工生成文件草稿並整理大型文件。該零售商將在11國以當地語言提供這項工具。

沃爾瑪 美國 CES

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