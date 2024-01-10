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葉門叛軍「青年運動」攻勢未歇！美英聯手擊落逾20架無人機和飛彈

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美英9日在紅海聯手擊落逾20架青年運動發射的無人機和飛彈。法新社
美英9日在紅海聯手擊落逾20架青年運動發射的無人機和飛彈。法新社

CNN報導，美國國防官員指出，美國海軍9日在紅海擊落從葉門反抗軍青年運動（Houthi）發射的24架無人機和飛彈，是近幾個月來紅海發生最大規模的青年運動襲擊之一。

官員表示，根據初步評估，這波大規模無人機和飛彈未造成船隻和人員傷亡。一名官員稱，有三艘驅逐艦參與這起行動。

另一名國防官員說，「我們可以確認今天在紅海南部附近發生了青年運動武裝襲擊事件。若有更多詳細資訊會再提供。」目前尚不清楚飛彈和無人機是否同時發射。

ABC報導，美軍中央司令部（US Central Command）表示，美英軍隊9日在紅海擊落葉門青年運動發射的18架無人機、2枚反艦巡弋飛彈與1枚反艦彈道飛彈

報導指出，美國航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）、美國海軍驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）、美國驅逐艦拉盟號（USS Laboon）、美國驅逐艦梅森號（USS Mason）與英國皇家海軍勇敢級防空驅逐艦「鑽石」（HMS Diamond）都有聯手參與此次行動。

此次攻擊正值美國國務卿布林肯訪問中東，試圖遏止加薩戰爭並防止地區升級。

美國航空 巡弋飛彈 葉門 彈道飛彈

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