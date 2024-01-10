全球經濟成長將連三年減速 這5年的GDP增長率料為30年來最慢

世界銀行周二發布最新一期《全球經濟展望》報告，預計受到緊縮貨幣政策、限制性金融條件、全球貿易和投資疲軟等因素影響，到2024年底，全球經濟成長將連續第三年減速，創下「令人遺憾的紀錄」。

全球經濟預計今年成長2.4%，不如去年的2.6%。2020-2024五年間，全球經濟僅可增長2.2%，是1990-1994成長2.1%以來最慢，遠不如2010年代平均成長3.1%。

世銀首席經濟學家兼資深副總裁吉爾（Indermit Gill）寫道：「轉型的十年快走完一半，全球經濟在2024年底創下一個令人遺憾的記錄，成為30年間GDP成長最慢的五年。」

2025年的經濟成長率雖可望達到2.7%，卻已被下修0.3個百分點。

有個利多是全球經濟衰退風險已下降，「主要是美國經濟強勁」。

今年，先進經濟體預計成長會從去年的1.5%放緩到1.2%； 開發中國家則將成長3.9%，比前10年平均值低逾一個百分點。

近期成長乏力將使許多開發中國家，尤其是最貧窮國家，「陷入困境：債務高到令人癱瘓的水準，而且幾乎每三個人裡就有一人難以獲得糧食」。到2024年底，大約每四個開發中國家，就有一國的人民會比2019年新冠疫情爆發前夕更窮。

2023-2024年間，開發中經濟體人均投資成長率預計平均3.7%，僅為前二十年成長率腰斬後多一點。

吉爾說：「如果不進行重大修正，2020年代將成為「浪費掉機遇的十年」。

世界銀行表示，全球需合作以減輕債務、促進貿易一體化、應對氣候變遷和緩解糧食不安全問題。世界經濟論壇將於1月15日至19日在瑞士達沃斯舉行，全球政商領袖將在論壇上討論政治、經濟和社會問題。

根據世銀，全球各地區的展望如下：預計今年東亞和太平洋國家的成長率下降到4.5%；歐洲和中亞的成長率放緩到2.4%；南亞成長率降至5.6%；撒哈拉以南非洲地區可成長3.8%；中東和北非地區為 3.5%；拉丁美洲和加勒比地區為 2.3%。