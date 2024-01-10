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油價反彈2% 利比亞一油田關閉 金價持穩等待通膨數據

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（9日）反彈，因中東危機和利比亞供應中斷帶來紛擾；黃金持穩，市場等待本周稍晚的重要通膨數據出爐。

油價大漲約2%

布蘭特原油3月期貨收高1.47美元，漲幅1.9%，報每桶77.59美元；西德州原油2月期貨收高1.47美元，漲幅2.1%，報72.24美元。

利比亞最大的油田之一、日產30萬桶原油的Sharara油田被關閉以及中東緊張局勢為原油價格提供了支撐。

選擇權市場的一些交易員押注油價最低迷時期可能已過去，大量看漲選擇權易手，押注未來幾個月油價突破110美元。

以色列軍方表示，對哈瑪斯的打擊將在2024年持續，這加劇了人們對衝突可能升級為地區危機，進而破壞石油供應的擔憂。

與此同時，一些大型航運公司仍在避開紅海，因與伊朗結盟的胡塞武裝分子回應以色列對哈瑪斯的戰爭而發動襲擊。不過，據路透分析，這對油輪運輸的影響比預期的要小。

此前一個交易日，在沙烏地阿拉伯大幅下調官方銷售價格後，引發供需疑慮，布蘭特和美國原油周一分別大跌3%和4%。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，在沙國強調希望支持穩定石油市場的努力，以及有報導顯示俄羅斯在12月削減原油產量之後，石油期貨在周二也獲得了支撐。

美國能源資訊署（EIA）周二表示，2024年和2025年美國原油產量均將創下紀錄新高，但增幅將低於去年。今年美國原油產量預計將增加每日29萬桶，達到每日1,321萬桶，2025年將達到每日1,344萬桶，預計效率提高將蓋過活躍鑽井平台減少的影響。

金價持穩

現貨黃金價格9日收盤上漲0.11%至每英兩2,030.20美元，周一曾觸及逾三周以來最低。

美國黃金期貨收低0.02%，結算價報每英兩2,033美元。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，如果通膨數據高於預期，那麼聯準會可能無法很快降息，這將給黃金和白銀市場帶來看跌因素。

投資人的注意力現在將轉向將於周四公布的美國消費者和生產者通膨報告，分析師預期12月物價漲勢將放緩。

現貨銀下跌0.7%，至每英兩22.94美元。白金下跌1.4%，至每英兩932.22美元；鈀金下跌2.2%，至每英兩975.61美元。

美國 油價 通膨

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