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現貨比特幣ETF獲准？假的！美SEC澄清遭駭客盜貼假訊息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國證管會主席詹斯勒（Gary Gensler）在個人X平台上發文，澄清當局尚未核准現貨比特幣ETF上市。路透
美國證管會主席詹斯勒（Gary Gensler）在個人X平台上發文，澄清當局尚未核准現貨比特幣ETF上市。路透

美國證管會（SEC）發言人周二（9日）澄清，當局尚未核准現貨比特幣ETF上市，並補充說，稍早在社群媒體X平台的SEC官方帳號遭盜用，所貼出一篇宣告這種ETF獲准的貼文是錯誤的。

SEC發言人說，SEC的帳號被盜用，但沒有提供細節。

在美東9日下午4點剛過，假貼文就宣稱SEC「核准#比特幣ETF在所有註冊的全國證交所上市」，並附上一張圖片，內容假裝引述SEC主席詹斯勒的說法。 這項消息立即引發社群媒體、商業媒體關注。

截至美東時間下午4時11分，SEC帳號上的這則假貼文獲得至少100萬次瀏覽量。這一盜貼的貼文短暫引發比特幣價格大漲。過去幾周以來，交易人士一直猜測，SEC最快可能在周三核准其中幾檔產品。

在假貼文出現的十多分鐘後，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）趕緊滅火，在他個人X帳號上貼文表示，「 @SECGov推特帳號被盜了，被張貼了一則未經授權的貼文。SEC還沒有核准現貨比特幣ETF產品的上市與交易。」

SEC發言人表示，最初的貼文「不是由SEC或工作人員張貼的」。到下午5時，SEC工作人員顯然重新控制了 X 帳戶，而假貼文已被刪除。

在假的貼文出現後，比特幣一度飆升至48,000美元左右，幾分鐘後又跌至45,000美元以下。在SEC刪除並否認這則假訊息後，比特幣價格又跌逾3%，報45,513美元，稍後又回升至46,200美元左右。

目前大約有十幾家公司已提交現貨比特幣ETF申請，SEC必須在1月10日前對其中至少一項申請案做出決定。加密貨幣產業人士推測，SEC將在這一天宣布一系列決定。

SEC發言人拒絕透露當局是否已開始調查這次帳號被盜事件，也拒絕透露該事件是否會影響相關申請案的核准。SEC此前曾因擔心市場操縱，而否絕了所有現貨比特幣ETF申請。

一些ETF發行業者的高層主管表示，他們對盜貼貼文感到震驚與意外。一位主管說，他擔心SEC可能會因為這次駭客事件而延後或拒絕核准現貨比特幣ETF。

比特幣 ETF 社群媒體

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