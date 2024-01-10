道瓊指數隨美債下跌 市場對3月降息押注出現鬆動

隨著輝達（Nvidia）、亞馬遜(Amazon.com)和Alphabet股價上漲，那斯達克綜合指數連續三天上漲；標普500指數和道瓊工業指數則受到美國公債殖利率上升拖累而下跌。

道瓊工業指數下跌157.85點，跌幅0.4%，收在37,525.16點。標普500指數下跌7.04點，跌幅0.2%，報4,756.50點；那斯達克綜合指數漲13.94點，漲幅0.1%，收在14,857.71點。

對聯準會（Fed）最早可能從3月開始降息的預期持續降溫，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預料3月降息至少25個基點的可能性為65.7%，低於一周前的79%。

在債券市場，基準的10年期美國公債殖利率從周一的4.001%升至4.016%。

滙豐的Max Kettner表示，市場急進押注Fed將降息，而富有韌性的經濟基本面降低了政策放寬的必要性，二者之間不對稱愈發嚴重，可能會在全球市場中造成「反向不慍不火（Goldilocks）」的情境。他在彭博電視提醒，未來幾個月降息押注的回落可能引發風險資產拋售，並推動美元進一步上漲。

「我們當前可能在市場上看到'假動作'，」Miller Tabak + Co.的Matt Maley表示，「我們不知道這個'假動作'到底是上周的下跌還是昨日的反彈；值得慶幸的是，戰線劃分得十分清晰，一旦兩條線中的一條顯著破裂，我們就會知道哪種情況才是'假動作'」

投資人正觀望周四公布新的通膨數據，藉此判斷Fed可能會在何時開始降息。他們也為周五正式拉開帷幕的第4季度財報季做準備，摩根大通(JPMorgan Chase) 、UnitedHealth Group和達美航空公司(Delta Air Lines)等公司將公布財報。分析師預測，標普500指數成分股公司將連續二季實現利潤成長。

標普500指數11大類股多數下跌，能源股表現最弱，下跌約1.6%，科技股漲幅居前，但也僅上漲約0.3%。

號稱「七雄」的大型科技股表現好壞參半。特斯拉(Tesla)下跌2.3%，蘋果公司(Apple)下跌0.2%，Meta Platforms下跌0.3%。輝達、Alphabet、亞馬遜和微軟(Microsoft)收盤走高。輝達漲1.7%，Alphabet和亞馬遜各漲1.5%。

波音連續兩個交易日下跌，收跌1.4%。該公司、美國主要航空監管機構和美國的航空公司仍在就737 MAX 9的檢查指引爭論不休，相關指引將解決航空公司發現幾架飛機零部件鬆動後出現的安全漏洞。

瞻博網絡(Juniper Networks)大漲21.8%，消息人士告訴路透，慧與(HPE)正與瞻博網絡磋商，欲以130億美元的價格收購這家網路產品製造商。慧與急挫7.3%。

基因測序公司Illumina股價上漲4.5%，該公司表示，預計其全年銷售額下降幅度低於預期。