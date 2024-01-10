27年代言告終 老虎伍茲與Nike分手

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）與運動用品大廠耐吉（Nike）長達近30年的合作關係要拆夥了，儘管這份代言為老虎伍茲賺進6.6億美元財富，晉身億萬富豪，但還是到了說再見的時候。

老虎伍茲8日在社群平台X上發表聲明說：「27年前，我幸運地與世界上最有代表性的品牌展開合作關係。此後充滿著許多奇妙的時刻與回憶，如果我開始細數，可能講個沒完沒了。」

現年48歲的伍茲，1996年與Nike簽下4,000萬美元的五年代言合約，2001年續簽的五年合約，價碼攀升至1億美元，再下一份合約拉長至八年，價碼暴增至3.2億美元。最近一次簽約是在2013年，是價值2億美元的十年合約。

即使伍茲2009年爆發婚外情醜聞，讓許多大公司終止與他的代言協議，但Nike始終力挺；伍茲也給予回報，當Nike在2016年終止高爾夫球具業務時，伍茲找到可以使用的新桿，但他仍在球場上繼續穿戴Nike的球鞋與配備。如今伍茲與Nike分手，立即引發外界好奇伍茲的下一個合作品牌。原先傳出瑞士球鞋品牌On Holding可能是合作對象，但On Holding共同執行長毛瑞爾8日說，該公司不會與伍茲簽約。

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