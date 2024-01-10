各國大撒幣 公共債務失控

投資人警告，世界各地政府的公共債務正處於「失控」水準，且各國選前毫無節制地舉債撒錢承諾，勢必招致債市反撲。

英國金融時報（FT）報導，美國和英國未來一年的公債發行金額預料將達歷史新高（不計新冠疫情初期）。Apollo全球管理公司估算，美國今年將發行4兆美元的2年期~30年期公債。另據RBC資本市場計算，美國在今年9月底止的12個月內，經聯準會購債與現有債務到期調整後的新發債額，將是1.6兆美元，為史上次高。

預料今年將舉行大選的英國，發債額也邁向歷來次高，不計英國央行購債、但納入英國央行出售持有公債的淨發債額，將約為過去十年平均值的三倍多。在歐陸，NatWest推估歐元區十大國家今年共將發行約1.2兆歐元的債券，約與去年相同，但納入量化緊縮（QT）的影響、不計再融資現有債券後，今年淨發債額預料將增加約18%至6,400億歐元。

國際金融協會（IIF）數據顯示，新興市場去年公債占國內生產毛額（GDP）比率增至68.2%的新高，今年也將大舉發債。該機構警告，新興市場即將到來的一連串選舉和目前的地緣政治爭端，引發對政府舉債與財政紀律的疑慮，包括印度、南非、巴基斯坦及美國。

基金經理人警告，各國的舉債規模將引發投資人關注。駿利亨德森投資全球固定收益部門主管塞林斯基（Jim Cielinski）指出，各國財政赤字「已經失控，也沒有可控制的機制」，各國發債額可能成為未來六到12個月市場的重大憂慮。