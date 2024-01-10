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白宮：抗通膨工作尚未完成

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美11月整體消費者物價指數（CPI）較前月漲幅已經降至0.1%。但白宮經濟顧問布蘭納德表示，降低物價的工作尚未完成。（路透）
美11月整體消費者物價指數（CPI）較前月漲幅已經降至0.1%。但白宮經濟顧問布蘭納德表示，降低物價的工作尚未完成。（路透）

美國將公布去年最後一個月的通膨數據。近來通膨已逐步放緩，11月整體消費者物價指數（CPI）較前月漲幅已降至0.1%。但聯準會（Fed）前副主席、現任白宮經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）表示，白宮為美國消費者降低物價方面的「工作尚未完成」。

在接受彭博Odd Lots播客的採訪中，布蘭納德指出了政府繼續推動降低成本的領域和策略，包括降低處方藥價格，以及飯店住宿等收取的欺騙性「垃圾處理費」等。

她也提到，白宮將持續呼籲企業，儘快將省下的成本回饋給消費者。近幾個月來，美國總統拜登不斷公開指控操縱價格，因為供應鏈瓶頸已紓解，生產成本也下滑，卻不見企業加速降價，讓消費者受惠。

另外，Fed理事鮑曼（Michelle Bowman）8日在一場演說中表示，如果利率維持在當前水準，通膨應可朝著2%的目標回落。她在為哥倫比亞南卡羅來納州銀行家協會準備的發言中說，如果物價壓力消退，她考慮支持降息，「如果通膨繼續下降，接近我們2%的目標，最終將適合展開降低政策利率的進度，以防政策變得過於限制性。」

她也說：「還有一種風險是，最近金融情勢寬鬆，帶動經濟重新加速成長，遲滯平抑通膨的過程，甚至導致通膨重新加速。」鮑曼上月與聯邦公開市場操作委員會（FOMC）其他成員，一致決議將基準利率維持在5.25%~5.5%的區間。

在此同時，聯準會（Fed）向市場釋出減緩縮減資產負債表的訊息後，華爾街紛紛猜測何時會開始停止量化緊縮。美國銀行（BofA）和巴克萊策略師預料，Fed可能會在4月開始減緩縮表，到夏季中停止。德意志銀行預料6月開始減緩縮表，摩根士丹利則認為決策者希望留給市場充足的準備時間，要等到9月才會採取行動。

主要是達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根上周末的談話引發市場猜測。她表示，金融市場既已出現流動性吃緊的現象，官員可能需要放緩縮表步調。蘿根表示，隨著隔夜附賣回交易機制使用量接近低谷，應該放緩縮表速度。

根據彭博資訊的預測，美國12月整體CPI比11月上升0.2%，月升幅稍高於11月的0.1%，與前年12月相比上揚3.2%，也比11月高出0.1個百分點。

通膨 美國 縮表

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