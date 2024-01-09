美股、加密幣續漲或回跌？本周4大事為2024多空定調

新年伊始，美國股市似乎搖搖欲墜，但分析師指出，本周才是新年第一個完整交易周，且有四項重大事件登場，更可能為2024全年股市、加密幣和其他市場的多空走向定調。

MarketWatch報導，這四件重大事件是：美國通膨數據、財報季開鑼、消費電子展，以及比特幣現貨ETF准駁決定。

一、通膨數據

美國12月消費者物價指數（CPI）訂於11日出爐，生產者物價指數（PPI）緊接著在12日公布。由於通膨馴服與否，關係到聯準會（Fed）決定今年降利率的時機與幅度，最新通膨數據若令人大失所望，很可能引起強烈的市場反應。

華爾街日報訪調經濟學家預估，美國12月整體CPI月增率可能攀升0.2%，使年增率從11月的3.1%回升至3.3%，中斷通膨最近下滑趨勢；但預料核心CPI年增率可能趨緩，從4%降至3.8%。

Nationwide投資研究主管哈凱特8日在報告中寫道：「展望未來一周，消費者支出強弱是首要關注重點。我們將接收這方面的重大經濟資訊，特別是CPI、PPI、銀行財報與消費者信貸。這有助於我們更了解第1季市場和盈餘展望。」

二、財報季

美國企業財報季將於12日（周五）正式開鑼，由摩根大通銀行與達美航空公司（DAL）打頭陣，下周多家華爾街大銀行也將陸續公布上季獲利結果。

分析師預期，美企將趁發布第4季財報的機會，傳達審慎看待未來一年展望的訊息。

Glenmede策略師團隊在報告中說：「對標普500成分股企業第4季盈餘成長的估計已下滑，從9月底時的9.2%陡降到現在的0.9%。門檻降到這麼低，使得盈餘更容易優於預期，但對投資人來說也許更難令人驚喜，也沒什麼意義。」

三、消費電子展（CES）

2023年美股大漲，標普500指數全年躍漲逾24%，距離重返2022年1月的歷史最高收盤價位僅咫尺之遙，主因正是大型科技股如輝達（Nvidia）、微軟等「七巨頭」挾人工智慧（AI）題材領軍上攻，

AI革命浪潮方興未艾，也使9日在拉斯維加斯展開的CES成為市場矚目焦點。

往年CES聚焦於發表新奇科技裝置，如今則被視為科技如何融入現代生活各層面的展示場。

DataTrek研究公司創辦人柯拉斯說：「2024年CES重要主題將是：人工智慧、移動性和醫療保健。企業如何把AI整合進新產品，對投資人看待科技股的信心強弱尤其重要。」

四、比特幣現貨ETF

2023年比特幣漲幅令人驚艷，甩開加密幣交易所FTX創辦人班克曼-弗里德（SBF）被判詐欺罪、幣安（Binance）共同創辦人趙長鵬被控洗錢挨罰43億美元等陰霾。

加密幣2024年展望如何，人人屏息等待美國證券會（SEC）本周給答案。

SEC必須在10日（周三）之前，決定是否核准成立現貨比特幣ETF的申請案，市場普遍預料這次可望過關。

Forex.com與City Index全球研究主管沃勒說：「停泊在機構與退休基金的數兆美元，只能投資受到監管的金融資產，這種情況一直阻礙比特幣在全球最富裕經濟體獲採納、成為一項可投資的資產。」但若現貨比特幣ETF獲准，情況將立刻改觀。

沃勒說：「重要的是，有別於以往高調推出的比特幣相關衍生性商品，像是期貨合約或期貨ETF，現貨ETF將必須買進並持有與其標的資產等額的標的比特幣，那將徹底改變比特幣的供需平衡。」

市場對SEC的決定寄予厚望，難怪比特幣最新報價漲上47,000美元，2024年迄今漲幅已超過12%，過去一年來漲幅更接近180%，但與2021年11月衝到65,000美元以上的天價相比，還差一大截。