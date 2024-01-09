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與美國搶人 歐盟核准瑞典鋰電池赴德設廠補助

中央社／ 布魯塞爾8日綜合外電報導
瑞典鋰電池大廠Northvolt今天獲歐盟核准9.02億歐元（約新台幣306億）的德國國家補助，在德國北部設廠生產電動車用電池。路透
瑞典鋰電池大廠Northvolt今天獲歐盟核准9.02億歐元（約新台幣306億）的德國國家補助，在德國北部設廠生產電動車用電池。路透

瑞典鋰電池大廠Northvolt今天獲歐盟核准9.02億歐元（約新台幣306億）的德國國家補助，在德國北部設廠生產電動車用電池。

路透社報導，歐盟執委會認為這間電池廠有助推動歐盟的綠色轉型、減少燃料依賴。更重要的是若無這筆德國補助，業者將轉赴美國設廠，享受拜登政府「降低通膨法案」祭出的相關優惠。

德國對Northvolt補貼，包含7億歐元（約新台幣238億）直接補助與2.02億歐元（約新台幣69億）融資擔保。

Northvolt的電池廠將設於德國海德（Heide），建成後的鋰電池產能一年可支應80萬到100輛電動車，視電池尺寸而定。預計2026年落成開始生產，到2029年產能將完全開展。

德國 台幣 歐盟

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