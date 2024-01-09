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美EV充電樁去年安裝數比預估低76% 投資不足都怪這因素

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國去年電動車充電樁安裝數量大幅下滑，因財務與經濟環境甚具不確定性。美聯社
美國去年電動車充電樁安裝數量大幅下滑，因財務與經濟環境甚具不確定性。美聯社

美國去年電動車充電樁安裝數量大幅下滑，原因是企業忙著應付財務上的挑戰。

根據彭博新能源財經（BNEF）的報告，美國公共充電樁安裝數在2023年比BNEF預估的數量低了76%，今年安裝數預料落後於中國大陸和歐洲。充電樁營運業者投資不足，部分原因可歸咎於業者等待從全美的電動車基礎建設計畫取得聯邦資金。

報告指出，充電樁營運業者ChargePoint與Electrify America的安裝數在2023年僅微幅成長，分別增加410座和588座快充樁；EVgo安裝850座，相較下，特斯拉安裝了6,000座。

BNEF的報告表示：「充電樁業者在2024年將苦於應付挑戰重重的財務環境和欠佳的表現，會導致更多購併案，因為企業尋求成長和存活。」

充電裝業者發現，在美國難以與特斯拉競爭，因為特斯拉已經建立了龐大的充電網絡，連接器的設計與產業其他業者不同。

充電裝公司的股價去年遭遇重創，因業者面臨營收疲軟的窘境。美國最大電動車充電網絡營運業者ChargePoint市值慘崩75%並更換了執行長。新任執行長威爾默（ Rick Wilmer）表示，許多該公司的客戶不願投資於更多的充電樁，原因是經濟方向充滿不確定性。尋求為員工安裝充電樁的企業則暫緩行動，擔心經濟可能陷入衰退。

威爾默8日受訪時表示：「他們覺得可再等上一兩季，在繼續進行投資前觀察經濟情勢如何發展。隨著我們獲得更多經濟數據、顯然正邁向軟著陸，情況正在好轉。」

美國 特斯拉

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