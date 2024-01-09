台灣AAA級公司債今年供給大增 恐排擠其他企業發債

隨今年邁入降息，台灣公司債與公債的信用利差本該收斂。不過，台電為首的「tw AAA」最高評級的發債有增無減，恐有礙利差收斂幅度和速度，間接影響其他企業發債意願。

台電與台灣中油兩家國營事業今年合計規劃發債新台幣2,538億元，較去年的1,649億躍增近54%；台積電（2330）尚未公布發債規模，但因資本支出居高不下，發債規模應該不下於去年的857億元。2024年光是三家“tw AAA”評級企業的籌碼供應即超過3,000億元。

路透引述承銷商指出，台電公司債高達5,057億元，中油則有1,521億元，但今年到期額度分別只有515億台幣、109億元，市場對台電債的胃納已有限，得標利率恐難以受益於降息預期，與公債間的信用利差收斂不易。

以台電5年期公司債和公債間的利差分析，升息前曾縮至20個基點，但截至去年底已擴大至逾50基點。降息年來臨理應開始收斂，但想要回到先前的水準難度不低。

除「tw AAA」債券供給有增無減外，市場人士指出，去年大量發債的壽險業者，仍會基於改善資本需求持續賣力發債。